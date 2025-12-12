Language
    जम्मू-कश्मीर में कड़ाके की ठंड, कल कई इलाकों में हो सकता है स्नोफॉल; बारिश का भी अलर्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:52 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में अगले 15 दिनों में मौसम में उतार-चढ़ाव की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। मौसम व ...और पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में स्नोफॉल का अलर्ट जारी (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आगामी 15 दिन में मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। इस अवधि में बादल, कोहरा और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। इससे पारे में गिरावट आएगी। इस बीच प्रदेश में वीरवार को भी मौसम शुष्क रहा। घाटी में शीत लहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

    यहां अधिकांश जिलों में रात पारा शून्य डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इससे आगे13 से 17 दिसंबर तक उत्तरी व मध्य कश्मीर के ऊपरी इलाकों में देर रात या सुबह के समय बहुत हल्की बर्फबारी हो सकती है। 18 और 19 दिसंबर को मौसम फिर आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे।

    मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है

    20-21 दिसंबर शाम की समय बादलों के साथ कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की बारिश, बर्फबारी और जम्मू संभाग के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। क्रिसमस के आसपास 22 से 25 दिसंबर तक अधिकांश दिनों में मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है।

    आगामी मौसम को देखते हुए सुझाव दिया गया है कि कश्मीर घाटी के कई इलाकों और जम्मू के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। जिससे दृश्यता पर असर पड़ेगा। इसे देखते हुए वाहन चालकों को सुबह और शाम के समय विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।