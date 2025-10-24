जम्मू में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 वाहन जब्त
जम्मू पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सात वाहनों को जब्त किया है। ये वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन सामग्री के परिवहन में शामिल थे। पुलिस ने कनाचक, दोमाना, झज्जर कोटली सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की। पुलिस ने खनन कानूनों का उल्लंघन पाया और जिला खनन अधिकारी को सूचित किया। पुलिस ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा और जनता से सहयोग की अपील की है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जम्मू पुलिस ने सात वाहनों को जब्त किया है। ये वाहन ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन सामग्री के परिवहन में संलिप्त पाए गए। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई कनाचक, दोमाना, झज्जर कोटली, पौनी चक्क, सिद्धड़ा और ज्यौड़िया पुलिस चौकी की टीमों द्वारा की गई।
कनाचक क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और एक अन्य ट्रैक्टर, दोमाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर, झज्जर कोटली क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्राली, पौनी चक्क क्षेत्र में एक ट्रैक्टर, सिद्धड़ा क्षेत्र में एक ट्रैक्टर और ज्यौड़िया क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त किया गया। ये सभी वाहन अवैध खनन में शामिल पाए गए, जिससे खनन कानूनों का उल्लंघन हुआ है।
पुलिस ने संबंधित जिला खनन अधिकारी (डीएमओ), जम्मू को आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित कर दिया है। जम्मू पुलिस ने यह स्पष्ट किया है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के लिए अवैध खनन की किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।