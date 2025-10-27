Language
    जम्मू-कश्मीर: किशनगंगा नदी में युवक ने लगाई छलांग, शव की तलाश में जुटी SDRF टीम

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:58 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के करनाह में किशनगंगा नदी में कूदे एक व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। कुपवाड़ा के रहने वाले निज़ाम-उद-दीन ने इस हफ्ते नदी में छलांग लगा दी थी। जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया है। अधिकारियों का कहना है कि तेज बहाव के कारण शव पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्र में बह गया होगा, लेकिन तलाशी अभियान जारी है।

    File Photo

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। करनाह के टीटवाल में किशनगंगा नदी में कथित तौर पर कूदे एक व्यक्ति का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी रहा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लापता व्यक्ति की पहचान कुपवाड़ा के सीमारी फगवान इलाके के निवासी निजाम-उद-दीन पुत्र आलम दीन के रूप में हुई है।

    बताया जा रहा है कि उसने इस हफ्ते की शुरुआत में नदी में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उसे ढूंढने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों को तैनात किया है।

    करनाह के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हो सकता है कि तेज बहाव के कारण शव नदी के पाकिस्तान प्रशासित हिस्से में बह गया हो। अधिकारी ने कहा, हालांकि, अगर वह इस तरफ है तो हमारी टीमों ने उसे ढूंढने के प्रयास तेज कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि शव मिलने तक तलाशी अभियान जारी रहेगा।