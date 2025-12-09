वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर छिड़ा सियासी संग्राम, मंत्री सतीश शर्मा ने BJP को धर्म पर राजनीति छोड़ने की दी नसीहत

संवाद सहयोगी, कटड़ा। यातायात तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने मंगलवार को रियासी दौरे के दौरान कटड़ा में कहा की श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों को लेकर हुए विवाद पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को हिंदू–मुस्लिम की राजनीति करने के बजाय विकास जैसे मूल मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए। देश के सभी धर्मों का सम्मान करना ही किसी भी सरकार की प्रथम जिम्मेदारी होती है।



मंत्री शर्मा ने कहा कि यदि श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर कहीं कोई त्रुटि या कमी रह गई है, तो इसका संज्ञान उपराज्यपाल को अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

कटड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई फ्री बस सेवा का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और बुजुर्गों को राहत देना है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को असुविधा हो रही है और विभाग तेजी से इन समस्याओं को दूर करने में जुटा हुआ है, ताकि स्कूल जाने वाली छात्राओं, गरीब महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को इस सुविधा का पूरा लाभ मिल सके।