    वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर छिड़ा सियासी संग्राम, मंत्री सतीश शर्मा ने BJP को धर्म पर राजनीति छोड़ने की दी नसीहत

    By Rakesh Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:24 PM (IST)

    यातायात मंत्री सतीश शर्मा ने कटड़ा में श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस सीटों के विवाद पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को धर्म की राजनीति ...और पढ़ें

    फोटो कैप्शन | रियासी दौरे के दौरान कटड़ा पहुंचे मंत्री सतीश शर्मा को ज्ञापन देते कार्यकर्ता | फोटो जागरण | 

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। यातायात तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने मंगलवार को रियासी दौरे के दौरान कटड़ा में कहा की श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों को लेकर हुए विवाद पर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को हिंदू–मुस्लिम की राजनीति करने के बजाय विकास जैसे मूल मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए। देश के सभी धर्मों का सम्मान करना ही किसी भी सरकार की प्रथम जिम्मेदारी होती है।

    मंत्री शर्मा ने कहा कि यदि श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में सीटों को लेकर कहीं कोई त्रुटि या कमी रह गई है, तो इसका संज्ञान उपराज्यपाल को अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।

    कटड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई फ्री बस सेवा का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और बुजुर्गों को राहत देना है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को असुविधा हो रही है और विभाग तेजी से इन समस्याओं को दूर करने में जुटा हुआ है, ताकि स्कूल जाने वाली छात्राओं, गरीब महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को इस सुविधा का पूरा लाभ मिल सके।

    कटड़ा सब-डिवीजन के स्कूलों में प्लेग्राउंड निर्माण की मांग 

    रियासी रवाना होने से पहले कटड़ा पहुंचे मंत्री सतीश शर्मा को स्थानीय नेकां नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर कटड़ा सब-डिवीजन के विभिन्न स्कूलों में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड निर्माण की मांग संबंधी ज्ञापन सौंपा।

    नेताओं ने कहा कि क्षेत्र के कई स्कूलों में खेल मैदानों की कमी है, जिससे बच्चों की खेल गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। मंत्री शर्मा ने ज्ञापन प्राप्त कर समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान नेकां प्रदेशाध्यक्ष जम्मू संभाग रतन लाल गुप्ता, युवा नेता तेजिंदर पाल सिंह, शेर सिंह, जुगल किशोर सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।