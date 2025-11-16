सांबा पुलिस की कार्रवाई, लापता पत्नी व बेटे को ढूंढकर परिवारों से मिलाया

संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा में पुलिस ने विभिन्न स्थानों से लापता महिला और युवक का पता लगाकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाने में सफलता प्राप्त की है। दोनों के परिवारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट सांबा पुलिस थाना में दर्ज कराई थी। 12 नवंबर 2025 को राजकुमार निवासी कियानी (नड) ने अपनी पत्नी के लापता होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।

परिवार ने उसकी खोज में हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला की तलाश शुरू की। इसी प्रकार, मगदु साम्बी, निवासी कोटली मंडी ने अपने लापता बेटे की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस थाना सांबा की टीमों ने लगातार प्रयासों से दोनों लापता व्यक्तियों का पता लगाया और कानूनी औपचारिकताओं के बाद शनिवार को उन्हें उनके परिवारों से मिलाया।