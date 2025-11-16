सांबा पुलिस की कार्रवाई, लापता पत्नी व बेटे को ढूंढकर परिवारों से मिलाया
सांबा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लापता महिला और युवक को ढूंढ निकाला और उन्हें उनके परिवारों से मिला दिया। राजकुमार ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, वहीं मगदु साम्बी ने अपने बेटे के लापता होने की शिकायत की थी। पुलिस ने दोनों मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए गुमशुदा लोगों को ढूंढकर उनके परिजनों को सौंप दिया।
संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा में पुलिस ने विभिन्न स्थानों से लापता महिला और युवक का पता लगाकर उन्हें उनके परिवारों से मिलाने में सफलता प्राप्त की है। दोनों के परिवारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट सांबा पुलिस थाना में दर्ज कराई थी। 12 नवंबर 2025 को राजकुमार निवासी कियानी (नड) ने अपनी पत्नी के लापता होने की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
परिवार ने उसकी खोज में हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला की तलाश शुरू की। इसी प्रकार, मगदु साम्बी, निवासी कोटली मंडी ने अपने लापता बेटे की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस थाना सांबा की टीमों ने लगातार प्रयासों से दोनों लापता व्यक्तियों का पता लगाया और कानूनी औपचारिकताओं के बाद शनिवार को उन्हें उनके परिवारों से मिलाया।
