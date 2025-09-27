जम्मू सैनिक कॉलोनी गोलीकांड में एक्शन, युवती से मिलने के लिए की घर पर गोलीबारी करने वाला सैन्यकर्मी रिमांड पर

जम्मू के सैनिक कॉलोनी में हुए गोलीकांड में एक सैन्यकर्मी का नाम सामने आया है जिसने एक युवती से मिलने के लिए उस घर में गोलीबारी की। क्राइम ब्रांच ने सैन्यकर्मी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ छन्नी हिम्मत को निलंबित कर दिया गया है और मुश्ताज़ अहमद को नया एसएचओ नियुक्त किया गया है।

जागरण संवाददाता, जम्मू। सैनिक कॉलोनी के सेक्टर नंबर ए में हुए गोलीकांड के आरोपित सैन्य कर्मी ने प्राथमिक पूछताछ में बताया है कि जिस घर में गोलीकांड हुआ है। वहां एक युवती रह रही थी, जिससे मिलने के बाद सैन्य कर्मी अक्सर वहां जाया करता था।

सैन्य कर्मी जो कि नायक है और इन दिनों जम्मू में तैनात है युवती ने मिले जाता था। उस युवती के साथ मुम्बई की रहने वाली दो बहनों के अलावा एक पंजाब की युवती रह रही थी। इन तीनों युवतियों काे सैन्य कर्मी का उनकी सहेली से मिलने के लिए आना अच्छा नहीं लगता था, जिससे सैन्य कर्मी इन युवतियों से खफा था और उसने इस गोलीकांड को अंजाम देकर युवतियों को अपने रास्ते से हटाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था।

पुलिस ने मामले के अहम सबूत के तौर पर आरोपित के मोबाइल फोन की काल डिटेल को भी खंगाला है। जिससे दोनों में अक्सर फोन पर बातें होने के बारे में पता चला है। फिजियोथेरपी के नाम पर वहां युवतियां उस घर में क्या कर रही थी, इस एंगल पर भी जांच जारी है। इसके अलावा गोलीकांड की बात को छुपाने की कोशिश क्यों की गई यह भी क्राइम ब्रांच के लिए जांच का विषय है।

सैनिक कॉलोनी गोलीकांड की जांच में सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए क्राइम ब्रांच ने सैन्य कर्मी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। क्राइम ब्रांच अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट को कहा कि आरोपित से पूछताछ कर कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाना है। क्राइम ब्रांच के तर्क को सही मानते हुए मजिस्ट्रेट ने उसे पांच दिन की रिमांड पर सौंप दिया।