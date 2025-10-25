Language
    जम्मू-कश्मीर की साइमा रशीद सीनियर महिला नार्थ जोन टी20 टीम की सहायक कोच बनी, जानें कहां खेले जाने हैं मैच

    By Vikas Abrol Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर की साइमा रशीद सीनियर महिला नार्थ जोन टी20 टीम की सहायक कोच नियुक्त हुई हैं। वह यह पद संभालने वाली पहली महिला हैं। ये टी20 मैच 28 मई से 4 जून तक धर्मशाला में खेले जाएंगे। साइमा रशीद एक अनुभवी क्रिकेटर और कोच हैं, जिनसे जम्मू-कश्मीर की महिला क्रिकेट टीम को बहुत फायदा होगा।

    पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। युवा, सेवा एवं खेल विभाग में कार्यरत पूर्व महिला क्रिकेटर साइमा राशिद को सीनियर महिला नार्थ जोन टी20 टीम का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। यह टीम नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम, सोविमा में चार नवंबर से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) की प्रतिष्ठित आल इंडिया सीनियर महिला इंटर जोनल टी20 प्रतियोगिता में भाग लेगी।

    बीसीसीआइ लेवल-एक प्रमाणित कोच साइमा लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश में महिला क्रिकेट के प्रति अपने अटूट समर्पण और योगदान के लिए जानी जाती हैं। अपनी कोचिंग यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने कईं वर्षों तक एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया और मैदान पर अपने कौशल, निरंतरता और नेतृत्व क्षमता के लिए सम्मान अर्जित किया।

    क्रिकेट के पिछले तीन सीजन से साइमा जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) की सीनियर महिला टीम का अभिन्न अंग रही हैं और सीनियर महिला वनडे ट्राफी सहित विभिन्न बीसीसीआइ की प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में सहायक कोच के रूप में कार्यरत रही हैं। उनके मार्गदर्शन में जम्मू-कश्मीर की टीम ने पिछले सीजन में पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया।

    नार्थ टीम में साइमा रशीद की नियुक्ति उनकी पेशेवर क्षमता, तकनीकी कौशल और भारतीय महिला क्रिकेट में बढ़ते प्रभाव का प्रमाण है। जम्मू-कश्मीर के पूरे क्रिकेट जगत ने युवा, सेवा एवं खेल विभाग के अधिकारियों और सहयोगियों के साथ साइमा रशीद को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई दी है और उनके कोचिंग करियर में निरंतर सफलता की कामना की है।

    कब-कब होंगे मुकाबले : सीनियर महिला इंटर जोनल टी20 ट्राफी

    तिथि टीमें स्थान
    4 नवंबर नार्थ जोन बनाम साउथ जोन नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम, सोविमा
    6 नवंबर नार्थ जोन बनाम वेस्ट जोन नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम, सोविमा
    8 नवंबर नार्थ जोन बनाम ईस्ट जोन नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम, सोविमा
    10 नवंबर नार्थ जोन बनाम सेंट्रल जोन नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम, सोविमा
    12 नवंबर नार्थ जोन बनाम नार्थ ईस्ट जोन नागालैंड क्रिकेट स्टेडियम, सोविमा