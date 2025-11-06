Language
    यूपी में सड़क हादसे में कुकरनाग के किशोर की दर्दनाक मौत

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक सड़क दुर्घटना में अनंतनाग जिले के कोकरनाग के एक किशोर, ज़हूर अहमद मलिक की दुखद मौत हो गई। इस खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। परिवार ने प्रशासन से ज़हूर के पार्थिव शरीर को शीघ्र कश्मीर वापस लाने की अपील की है। जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने दुख व्यक्त करते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दुखद सड़क दुर्घटना में अनंतनाग जिले के कोकरनाग के अधल इलाके के एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान ज़हूर अहमद मलिक (पुत्र मोहम्मद सलीम, अधल, कोकरनाग) के रूप में हुई है।

    परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्हें मंगलवार रात यह दुखद खबर मिली, जिससे पूरा इलाका शोक में डूब गया। उन्होंने प्रशासन से ज़हूर के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द कश्मीर वापस भेजने की अपील की है।

    इस बीच, जम्मू-कश्मीर छात्र संघ ने गहरा दुख व्यक्त किया और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।एसोसिएशन ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी से भी अपील की है कि वे इस मामले को उत्तर प्रदेश प्रशासन के समक्ष उठाएं और इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार को हर संभव सहायता सुनिश्चित करें। आगे की औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं।