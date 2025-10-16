कश्मीर में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, हालत गंभीर
श्रीनगर के राजबाग ब्रिज के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक अज्ञात व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। के राजबाग ब्रिज के पास गुरुवार सुबह एक तेज़ रफ़्तार आल्टो कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गयाl पुलिस टीम ने पीड़ित जिसकी अभी तक पहचान नही हो पाई है, को तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही हैl
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।