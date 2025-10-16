कश्मीर में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर, हालत गंभीर

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। के राजबाग ब्रिज के पास गुरुवार सुबह एक तेज़ रफ़्तार आल्टो कार की चपेट में आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गयाl पुलिस टीम ने पीड़ित जिसकी अभी तक पहचान नही हो पाई है, को तुरंत नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही हैl