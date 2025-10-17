Language
    जम्मू में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत

    By Nishchint Samyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 01:10 AM (IST)

    सांबा के रख अम्ब टाली क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार युवक, अनिल सिंह की मौत हो गई। दुर्घटना गुरुवार रात हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सांबा: ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर में युवक की दर्दनाक मौत

    संवाद सहयोगी, सांबा। सांबा के रख अम्ब टाली क्षेत्र में वीरवार रात सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। युवक मोटरसाइकिल पर सवार था, तभी एक ट्रैक्टर-ट्राली ने उसे टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल सांबा लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अनिल सिंह पुत्र कृष्ण सिंह, निवासी पलूरा, सांबा के रूप में हुई है।