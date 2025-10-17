जम्मू में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत

सांबा के रख अम्ब टाली क्षेत्र में ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार युवक, अनिल सिंह की मौत हो गई। दुर्घटना गुरुवार रात हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

