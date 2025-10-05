Language
    GMC में युवक की मौत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार, जबरन ले गए शव

    By Dinesh Mahajan Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 09:34 PM (IST)

    जम्मू के काना चक में सड़क हादसे में घायल हुए सैफ अली नाम के एक युवक की जीएमसी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों ने बिना पुलिस को बताए शव को अस्पताल से ले जाकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारण पोस्टमार्टम आवश्यक था लेकिन परिवार ने कानूनी कार्रवाई न करने का फैसला किया।

    जीएमसी में युवक की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के काना चक इलाके में हुए सड़क हादसे में घायल एक युवक की रविवार सुबह जीएमसी अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों बिना पुलिस को सूचित किए शव को जबरन उठाकर आरएसपुरा ले गए।

    पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सैफ अली पुत्र राज अली (25) निवासी आरएसपुरा के रूप में हुई है। वीरवार को सैफ अली बाइक से जा रहा था। कानाचक के बावे तालाब रिंग रोड के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

    उसे जीएमसी जम्मू में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार सुबह मौत हो गई। परिजनों बिना पोस्टमार्टम कराए शव को जबरन एक निजी वाहन में डालकर आरएसपुरा ले गए। पुलिस पोस्ट जीएमसी जम्मू ने इस संबंध में सूचना पीसीआर जम्मू के माध्यम से आरएसपुरा थाना पुलिस को दी।

    सूचना मिलते ही आरएसपुरा पुलिस दल मृतक के गांव पहुंचा और परिजनों से बातचीत की। पुलिस ने बताया कि युवक की मौत सड़क दुर्घटना के कारण हुई है, ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम आवश्यक प्रक्रिया है। हालांकि, मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से साफ इंकार कर दिया।

    इसके बाद परिवार ने जिला प्रशासन से अनुमति लेकर कोई कानूनी कार्रवाई न करवाने का निर्णय लिया। लिखित बयान के बाद अनुमति प्रदान कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।