Jammu Kashmir News: पुंछ के कनकोटे में रिवर राफ्टिंग की हुई शुरूआत, अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त ने कहा- इससे पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

एएनआई, जम्मू। जम्मू कश्मीर के पुंछ के कनकोटे (नांगली) में रिवर राफ्टिंग शुरू हुई है। पुंछ के अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त संदेश कुमार शर्मा ने कनकोटे से राफ्टिंग अभियान का उद्घाटन किया।

#WATCH | ADDC Poonch, Sandesh Kumar Sharma says, "...It's an adventurous activity and I hope that it will continue. Budha Amarnath Yatra is going to commence here where people come in large numbers, they'll enjoy it and it will do publicity as well. I think it will promote… https://t.co/CJE255c7TD pic.twitter.com/UcA4Nxe1jl— ANI (@ANI) July 16, 2024