रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा रियासी का गौरव नाग लापता, परिजनों ने लगाई मदद की गुहार
जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले का गौरव नाग रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था और वहां लापता हो गया है। गौरव के परिवार वाले परेशान हैं और उन्होंने सरका ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। चार वर्ष से रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा रियासी का गौरव नाग बीते बुधवार से ही रहस्यमय में लापता हो गया है। उसके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पीएमओ में राज्यमंत्री डा. जितेन्द्र सिंह से गुहार लगाई है कि उनके बेटे का पता लगाने के लिए उनकी सहायता करें।
रियासी के रहने वाले रछपाल सिंह और सुदेश कुमारी के पुत्र गौरव नाग वर्ष 2022 में रूस के यारोस्लाव-दि-वाइज नोवगोरोड स्टेट यूनिवर्सिटी , वेलिकी नोवगोरोड में एमबीबीएस कर रहा है। इस समय पार्कोवा उलिट्सा, वेलिकी नोवगोरोड, नोवगोरोडस्काया ओब्लास्ट में रह रहा है। उसकेे परिजनों के अनुसार बुधवार देर शाम से ही वे गायब है। वे अपने दोस्त के साथ ही रहता था। हालांकि उसकी बहन भी रूस में उसी शहर में एमबीबीएस कर रही है।
परिजनों ने बताया कि अपने दोस्त को यह कहकर गया कि दो घंटे में वापस आ जाएगा। अपना फोन भी घर में ही रख कर गया लेकिन इसके बाद नहीं लौटा। जब कई घंटों के बाद भी जब वह वापस अपने कमरे में नहीं पहुंचा तो उसके दोस्त व बहन ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बुधवार को उसकी अपनी मां के साथ फोन पर बात हुई थी।
उसे अंतिम बार वहां के एक स्थानीय रेस्टोरेंट में देखा गया है और अंतिम बार एक पीजा खरीदने की आनलाइन ट्रांजेक्शन हुई है। परिजनों का कहना है कि उन्हाेंने स्थानीय विधायक कुलदीप राज के माध्यम से पीएमओ में मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह से संपर्क किया था अौर उन्होंने रूस में भारतीय दूतावास के साथ संपर्क करने की बात भी कही है लेकिन अभी तक कोई भी सूचना नहीं मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से गुहार लगाई है कि वे उनके बेटे का रूस में पता लगवा कर दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।