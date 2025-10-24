Language
    'अनुच्छेद 370 हटने से बदली जम्मू-कश्मीर की किस्मत', किरेन रिजिजू ने रोजगार मेले में बांटे नियुक्ति पत्र

    By Sushil Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में बेहतर बदलाव आया है और अब दुनिया कश्मीर को देखना चाहती है। उन्होंने बिहार चुनाव पर कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में ही राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

    Hero Image

    किरेन रिजिजू ने रोजगार मेले में बांटे नियुक्ति पत्र। फोटो एक्स

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की किस्मत बदल गई है। अब यह प्रदेश शांति व विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कटड़ा में रोजगार मेले में नियुक्तियां पत्र बांटने के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए रिजिजू ने कहा कि मैंने खुद महसूस किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आया है।

    पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया कश्मीर को देखना चाहती है। रिजिजू ने याद किया कि वह 1970, 1980 व 1990 के दशकों से कश्मीर आते रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद जितना विकास जम्मू-कश्मीर में हुआ, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने से पहले भारतीय संविधान के कई प्रावधान व आरक्षण नीतियां जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थीं। अब केंद्र की योजनाएं सीधे जनता तक पहुंच रही हैं।

    उन्होंने बताया कि खेल व कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने खेल सुविधाओं, आडिटोरियम, मल्टी-स्पोर्ट्स सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर व न्यायिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को शुरू करवाया।

    वहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर रिजिजू ने कहा आज प्रधानमंत्री मोदी, छपरा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। छपरा भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मभूमि है। यह पूरे बिहार के लिए एक सशक्त संदेश है। बिहार जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही राज्य नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

    कोई भी जंगलराज की वापसी नहीं चाहता है। राजद नेता तेजस्वी यादव को आइएनडीआइए गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने पर रिजिजू ने कहा कि सिर्फ नाम घोषित करने से कुछ नहीं होता। जनता को यह स्वीकार होना ही सबसे बड़ी बात है। आज पूरे देश में मोदी की लहर है। हर जगह लोग मानते हैं कि भारत का भविष्य उनके नेतृत्व में सुरक्षित और उज्ज्वल है।

    वहीं रिजिजू ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने की मांग पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं देश में 51,000 युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र मिलने पर रिजिजू ने बधाई देते हुए कहा कि जब किसी को नौकरी मिलती है, तो केवल व्यक्ति नहीं, अपितु पूरा परिवार व समाज खुश होता है। सरकारी नौकरी देश की सेवा का अवसर है। युवाओं को इसे सिर्फ नौकरी न समझकर, राष्ट्रसेवा की जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए।