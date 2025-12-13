Language
    रियासी की धरती पर आतंकवाद के खिलाफ जंग की तैयारी, मुहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार ग्राम सुरक्षा समितियां

    By Naveen Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:36 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के रियासी में ग्राम सुरक्षा समितियां (वीडीसी) आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार हैं। वीडीसी सदस्यों को हथियार दिए गए हैं ताकि वे किसी भी आतंक ...और पढ़ें

    वीडीसी क्षेत्र में शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। जिला रियासी में फिर से सिर उठा रहे आतंकवाद के फन को कुचलने के लिए स्थानीय ग्रामीण पूरी तरह तैयार हैं। जिले के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में 97 ग्राम रक्षा दल जिन्हें ग्राम सुरक्षा समूह और वीडीजी भी पुकारते हैं, गठित किए गए हैं। इन वीडीजी में 1164 नए सदस्य हैं। ग्राम रक्षा समूह के सदस्यों को ग्राम रक्षक, ग्राम सुरक्षा प्रहरी और वीडीजी भी कहते हैं।

    यहां यह बताना असंगत नहीं होगा कि जिला रियासी की सीमाएं जिला राजौरी,जिला जम्मू, जिला उधमपुर, जिला रामबन और कश्मीर घाटी के जिला कुलगाम से भी लगती हैं। श्री माता वैष्णो देवी का दरबार और भगवान शिव की पवित्र गुफा जिसे शिवखोड़ी के नाम से पुकारा जाता है, भी जिला रियासी में ही है।

    जिला रियासी के प्रणकोट में आतंकियोंने 1998 में 24 हिंदुओं कीनिर्मम हत्या की थी। वर्ष 2024 में आतंकियों ने शिव खोड़ी से लौट रहे श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया था, जिसमें नौ लोग बलिदानी हुए थे। इसके अलावा जिला रियासी में आतंकियों ने विगत तीन दशकों मं कई नागरिकों की हत्या करने के अलावा पुलिस चौकियों और सुरक्षाबलों के शिविरो ंपर भी हमले किए हैं

    पिछले पांच वर्षों में रियासी में बढ़ती आतंकी गतिविधियां

    जिला रियासी में विगत पांच वर्षाें के दौरान आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। इससे निपटने के लिए सुरक्षाबलों ने एक बार फिर जिले में वीडीजी को सक्रिय करना शुरु किया है। पहले भी जिला रियासी में आतंकवाद की नकेल कसने में वीडीजी जिन्हें वीडीसी कहा जाता था, ने सुरक्षाबलों केसाथ मिलकर अहम भूमिका निभाई हैं।

    संबधित अधिकारियों ने बताया कि अरनास,माहौर और अन्य दुर्गम इलाकों में गठित वीडीजी के सदस्य लगातार पुलिस, सेना और केंद्रीय अर्धसैन्यबलो के अधिकारियों व जवानों के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज अरनास में वीडीजी के सदस्यों के साथ् एसएसपी रियासी परमवीर के साथ एक बैठक भी हुई है,जिसमें संबधित क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य, सुरक्षाबलों की तैनाती और वीडीजी की गतिविधियों पर चर्चा हुई है।

    जिले में 1164 सदस्यों के साथ 97 नयी वीडीजी गठित की गई हैं

    उन्होंने बताया कि जिले में 97 नयी वीडीजी जिनमें 1164 सदस्य हैं, गठित की गई हैं। पूरे जिले में वीडीजी में 1902 सदस्य हैं। इसके अलावा 762 सदस्यों को जो बुजुर्ग हो चुके हैं, को हटाया गया है। उनके स्थान पर पूरी तरह स्वस्थ युवा सदस्यों को शामिल किया गया है।

    वीडीजी को सेना के प्रशिक्षकों द्वारा हथियार चलाने, किसी आतंकी हमले के समय मोर्चा संभालने, गश्त करने, नाका लगाने और आतंकियों के ठिकाने की तलाशी लेने का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रत्येक वीडीजी को संपर्क बनाए रखने के लिए सूचना उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।