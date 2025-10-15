Language
    आज रणजी में मुंबई के धुरंधरों के सामने होगा जम्मू-कश्मीर का जोश, श्रीनगर स्टेडियम में दोनों टीमें होंगी आमने-सामने

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:02 PM (IST)

    आज श्रीनगर के स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का रोमांचक मुकाबला होगा, जिसमें मुंबई और जम्मू-कश्मीर की टीमें भिड़ेंगी। मुंबई के धुरंधर बल्लेबाजों का सामना जम्मू-कश्मीर के जोशीले गेंदबाजों से होगा। लंबे समय बाद श्रीनगर में कोई बड़ा क्रिकेट मैच होने से स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है। 

    यह रणजी ट्रॉफी मैच क्षेत्र में क्रिकेट को बढ़ावा देगा।

    विकास अबरोल, जागरण, जम्मू। श्रीनगर का शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम जम्मू-कश्मीर के क्रिकेट सफर में बुधवार को नया अध्याय लिखने जा रहा है जहां 42 बार की रणजी ट्राफी चैंपियन मुंबई की क्रिकेट टीम मेजबान जम्मू-कश्मीर के विरुद्ध अपना पहला रणजी ट्राफी मुकाबला खेलेगी। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) ने 15 सदस्यीय और मुंबई ने 2025-26 के घरेलू सत्र के लिए 16 सदस्यीय रणजी ट्राफी टीम की आधिकारिक घोषणा कर दी है।

    मंगलवार को दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैदान में जमकर अभ्यास किया। बुधवार सुबह दोनों टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा। जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से मैदान पर मुकाबला देखने वाले क्रिकेट प्रेमियों को सुरक्षा दृष्टि के मद्देनजर पानी की बोतल ले जाना मना किया गया है।

    जेकेसीए के उपसमिति के प्रशासकीय सदस्य सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा। मुंबई 42 बार रणजी चैंपियन रही है। हमारे खिलाड़ियों ने भी कड़ी मेहनत की है। भले ही मुंबई की टीम स्टार खिलाड़ियों से भरी है लेकिन हमारी टीम को भी प्रतिद्वंद्वी किसी से कम नहीं आंकेगी।

    मुंबई की टीम में शार्दुल ठाकुर (कप्तान), आयुष म्हात्रे, आकाश आनंद (विकेटकीपर), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), सिद्धेश लाड, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान, शिवम दुबे, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, सिल्वेस्टर डिसूजा, इरफान उमैर, मुशीर खान, अखिल हेरवाडकर और रायस्टन डायस को शामिल किया गया है।

    बात जम्मू-कश्मीर की टीम की करें तो टीम में शुभम खजूरिया, कामरान इकबाल, यावर हसन, विवरांत शर्मा, पारस डोगरा (कप्तान), अब्दुल समद, मुसेफ एजाज, कन्हैया वधावन (विकेटकीपर) , साहिल लोत्रा, आबिद मुश्ताक, युद्धवीर सिंह, उमरान मलिक, आकिब नबी, उमर नजीर और सुनील कुमार को शामिल किया गया है। क्रिकेट प्रेमियों को यकीन है कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला कांटे की टक्कर वाला होगा।

    1983 में डा. फारूक अब्दुल्ला ने किया था स्टेडियम का उद्घाटन

    शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन नौ अक्टूबर 1983 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डा. फारूक अब्दुल्ला ने किया था और भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक दिवसीय मैच की मेजबानी करके इसने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। उस मैच में भारत ने 176 रनों का लक्ष्य रखा था लेकिन विरोध प्रदर्शन, बारिश और धूल भरी आंधी के कारण खेल बाधित हुआ था। संशोधित लक्ष्य के तहत वेस्टइंडीज को 28 रनों से विजेता घोषित किया गया।

    इस स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच नौ सितंबर 1986 को हुआ था। सुनील गावस्कर के 52 रनों की बदौलत भारत ने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध आठ विकेट पर 222 रन बनाए। हालांकि एलन बार्डर के नाबाद 90 रनों की बदौलत मेहमान टीम ने केवल छह गेंद शेष रहते तीन विकेट से जीत हासिल की।

    स्टेडियम में दो रणजी ट्राफी मुकाबले हुए

    अंतरराष्ट्रीय मैचों के सीमित आयोजन के बावजूद इस स्टेडियम में दो रणजी ट्राफी मुकाबले हुए हैं। इन दोनों मुकाबलों में जम्मू-कश्मीर विजयी रहा। नवंबर 2018 में जम्मू-कश्मीर ने त्रिपुरा को आठ विकेट से हराया और अक्टूबर 2024 में जम्मू-कश्मीर की टीम ने सर्विसेज को एक पारी और 25 रनों से रौंद डाला था।

    दिसंबर 2014 में अपने पहले मुकाबले में जम्मू-कश्मीर ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई को चौंका दिया था। उन्होंने अंतिम दिन 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार विकेट से जीत हासिल की थी। शुभम खजूरिया ने पहली पारी में 107 रन की यादगार पारी और दूसरी पारी में 78 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी।

    इस वर्ष की शुरुआत में जम्मू-कश्मीर ने 23-25 जनवरी को मुंबई के शरद पवार क्रिकेट अकादमी में हुए मैच में मुंबई को फिर से चौंका दिया था। पहली पारी में मुंबई को सिर्फ 120 रनों पर समेटने के बाद जम्मू-कश्मीर ने शुभम खजूरिया के 45 रन, विवरांत शर्मा के 38 रन और आबिद मुश्ताक की नाबाद 32 रन की महत्वपूर्ण पारियों की बदौलत चौथी पारी में 205 रनों के लक्ष्य को पांच विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। पहली पारी में 31 रन देकर चार विकेट लेने वाले युद्धवीर सिंह को प्लेयर आफ द मैच चुना गया था।

    मिथुन मन्हास का शेर-ए-स्टेडियम में भव्य स्वागत

    श्रीनगर में मंगलवार का दिन गर्व और उत्साह का प्रतीक बना, जब जम्मू-कश्मीर के सपूत और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के नए अध्यक्ष मिथुन मन्हास का घाटी में पहले आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के सदस्य, रणजी खिलाड़ी, नवोदित क्रिकेटर और हजारों उत्साही प्रशंसक मिथुन मन्हास का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए।

    जेकेसीए की उपसमिति के प्रशासकीय सदस्य ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने औपचारिक रिबन काटकर बीसीसीआइ अध्यक्ष का स्वागत किया। जैसे ही मन्हास मंच पर बैठे, उपस्थित जनसमूह ने खड़े होकर तालियां बजाईं। जेकेसीए के पदाधिकारियों ने इस अवसर को जम्मू-कश्मीर के खेल इतिहास में ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने मिथुन मन्हास की अटूट लगन और दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा की, जो क्षेत्र के उभरते क्रिकेटरों के लिए मार्गदर्शक साबित होंगे।

    जैसे-जैसे शाम ढली, श्रीनगर का आकाश आतिशबाजी से जगमगा उठा, जो भारतीय क्रिकेट के शिखर पर पहुंचने वाले अपने खिलाड़ी का जश्न मनाने का प्रतीक था। मिथुन मन्हास ने जम्मू-कश्मीर के लोगों का धन्यवाद करते हुए क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।