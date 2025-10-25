रणजी ट्राफी का पहला दिन जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों के नाम, राजस्थान को सस्ते में समेटा, पहले दिन गिरे 12 विकेट
रणजी ट्रॉफी के पहले दिन जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और राजस्थान को कम स्कोर पर आउट कर दिया। पूरे दिन में 12 विकेट गिरे, जिसमें जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों का दबदबा रहा। राजस्थान के बल्लेबाज जम्मू-कश्मीर की गेंदबाजी के सामने संघर्ष करते दिखे।
जागरण संवाददाता, जम्मू। श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में जारी चार दिवसीय रणजी ट्राफी का पहला दिन बल्लेबाजों के नाम रहा। जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों ने मेहमान राजस्थान के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर विवश कर दिया।
जम्मू-कश्मीर की ओर से सुनील कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 32 रन देकर चार विकेट चटकाए जबकि आकिब नबी भी तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे।
राजस्थान की टीम पहले दिन पहली पारी में 52.5 ओवर में 152 रन पर ढेर हो गई जबकि जवाब में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक जम्मू-कश्मीर की टीम भी शुरूआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 24 ओवर में दो विकेट गंवाकर 66 रन बना लिए हैं।
जम्मू-कश्मीर टीम के कप्तान पारस डोगरा ने सुबह टास जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। राजस्थान की टीम के बल्लेबाजों की जम्मू-कश्मीर के गेंदबाजों के समक्ष एक भी नहीं चली और एक-एक कर पूरी टीम पहली पारी में 52.5 ओवर में ही 152 रन पर सिमटकर रह गई।
कप्तान एमके लोमरोर ने 76 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 37 रन की नाबाद पारी खेली जबकि कार्तिक ने 35 गेंदों में चार चौकों और एक छक्के की मदद से 32 रन, एएम सिंह ने 64 गेंदों में चार चौकों से 24 रन और आइपीएल खिलाड़ी डीएल चाहर ने 32 गेंदों में दो चौकों और एक छक्के की मदद से 23 रन बनाए।
जम्मू-कश्मीर की ओर से सुनील कुमार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14.5 ओवर में 32 रन देकर चार विकेट चटकाए। आकिब नबी ने भी 14 ओवर में 29 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि युद्धवीर सिंह ने दो और आबिद मुश्ताक ने एक विकेट हासिल की।
जवाब में जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 24 ओवर में दो विकेट गंवाकर 66 रन बना लिए हैं जबकि राजस्थान को अभी भी 86 रन की बढ़त हासिल है।
शुभम खजुरिया 60 गेंदों में एक चौके की मदद से 16 रन पर नाबाद हैं जबकि दूसरे छोर पर कप्तान पारस डोगरा भी 30 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 19 रन पर नाबाद हैं। टीम ने दो विकेट कामरान इकबाल (24 रन) और यावर हसन (एक रन) के रूप में गंवाए हैं।
राजस्थान की ओर से डीएल चाहर और एवी चौधरी ने एक-एक विकेट हासिल की है। आज के मुकाबले में पश्चिम पाठक और निखिल पटवर्धन अम्पायर व हेमंथ कुमार मैच रेफरी हैं। जम्मू-कश्मीर और राजस्थान का यह दूसरा रणजी मुकाबला है।
श्रीनगर के शेर ए कश्मीर स्टेडियम में गत 15 से 18 अक्टूबर को मुंबई की टीम ने जम्मू-कश्मीर से 35 रन से मुकाबला जीता था जबकि राजस्थान ने छत्तीसगढ़ के विरुद्ध नौ विकेट से मुकाबला जीतकर पहली जीत का स्वाद चख चुकी है।
