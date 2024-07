Doda encounter: डोडा में हुए आतंकी हमले के बाद एक्शन में राजनाथ, खरगे ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल

Defence Minister Rajnath Singh speaks to the Indian Army chief, who apprised him about the ground situation and ongoing operation in J&K's Doda: Sources pic.twitter.com/e5jWVulOBf — ANI (@ANI) July 16, 2024

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने डोडा में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया (एक्स) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में एक अधिकारी समेत 4 बहादुर सेना के जवानों की शहादत से बेहद दुखी हूं।

भारत माता की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों के परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करते हैं।

Deeply distressed by the martydom of 4 brave Army soldiers, including an officer, in a terror encounter in Jammu & Kashmir’s Doda.



Our heart goes out to the families of our bravehearts, who made the supreme sacrifice in the service of Bharat Mata.



Our thoughts and prayers are…