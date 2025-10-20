ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले हो जाएं सावधान! जम्मू में 1557 रेलयात्रियों पर एक्शन; वसूले गए 11 लाख

जागरण संवाददाता, जम्मू। त्योहारों के मौसम में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के जम्मू रेल डिवीजन ने बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाया। विशेष अभियान के दौरान 845 मामलों में कार्रवाई करते हुए रेलवे ने पांच लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला।

जम्मू रेल डिवीजन के सीनियर कामर्शियल मैनेजर उचित सिंघल की अध्यक्षता में गठित टीमों ने जम्मू, कटड़ा, पठानकोट कैंट, पठानकोट सिटी, श्रीनगर और बड़गाम जैसे विभिन्न स्टेशनों पर जांच की।

पिछले तीन दिन में 1557 यात्रियों को बिना टिकट या अनियमित यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिससे लगभग 11 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। सिंघल ने यात्रियों से अपील की कि वे हमेशा वैध टिकट लेकर यात्रा करें और रेलवे के नियमों का पालन करें।