लद्दाख में अब 11,500 फुट की ऊंचाई पर मिलेगा मनोरंजन, PVR INOX ने लेह में खोला मल्टीप्लेक्स

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिनेमा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। सिनेमा प्रदर्शन की प्रमुख कंपनी पीवीआर आइनाक्स ने लेह में साढ़े ग्यारह हजार फुट की ऊंचाई पर अपना पहला मल्टीपलेक्स शुरू किया है।

यह स्थानीय लोगों का मनोरंजन करने के साथ यहां घूमने आए पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इस मल्टीपलेक्स के शुरू होने से क्षेत्रवासियों में जबरदस्त उत्साह है।

लेह जिले के साबु की सोलर कॉलोनी में पहला मल्टीपलेक्स शुरू किया गया है। हिमालय की गोद में लेह–मनाली बाइपास रोड पर स्थित दो-स्क्रीन वाला इस मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।

लद्दाख में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए टीमों की आमद में लगातार वृद्धि हो रही है। इस साल लद्दाख में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है।

जिन्हें अब लद्दाख के लोग खुद के मल्टीप्लेक्स आधुनिक सिनेमाघर में देख सकेंगे। पीवीआर आइनाक्स के अधिकारियों का कहना है कि यह मल्टीप्लेक्स न केवल मनोरंजन के क्षेत्र में बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

मल्टीपलेक्स के दोनों आडिटोरियम में बेहतरीन दृश्य गुणवत्ता के लिए 2के प्रोजेक्शन की सुविधा दी गई है। इसके साथ डाल्बी 7.1 सराउंड साउंड दर्शकों को फिल्म के हर दृश्य का जीवंत अनुभव देगा।

नेक्स्ट-जेन 3डी तकनीक से बड़ी फिल्मों को अत्यंत स्पष्टता से देखना संभव होगा। पीवीआर आइनाक्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय बिजली ने इस अवसर को कंपनी के लिए गर्व का क्षण बताया।

उन्होंने बताया कि लेह की अधिक ऊंचाई पर पतली हवा के कारण पैदा हुई ध्वनि से जुड़ी चुनौतियों को तकनीकी नवाचार के माध्यम से हल किया गया है। लेह में मल्टीप्लेक्स की शुरुआत मनोरंजन के क्षेत्र में कारगर साबित होगी।