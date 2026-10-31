जम्मू के छात्रों की हो गई मौज, दिवाली पर लगातार 6 दिन बंद रहेंगे स्कूल; जानें कब से कब तक मिलेगी छुट्टी

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के छात्रों के लिए खुशखबरी है। दिवाली पर 6 दिन की छुट्टा का एलान किया गया है। दिवाली से पहले जम्मू संभाग के विद्यार्थियों और शिक्षकों को छह दिन का पूजा अवकाश मिलेगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जम्मू संभाग के सभी सरकारी स्कूलों के साथ मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भी 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक बंद रहेंगे। जम्मू संभाग के समर और विंटर जोन के स्कूलों में रहेगा अवकाश यह अवकाश जम्मू संभाग के समर और विंटर जोन में आने वाले स्कूलों पर लागू होगा। आदेश के दायरे में हायर सेकेंडरी स्तर तक के शिक्षण संस्थान शामिल हैं।