त्योहारी सीजन में जम्मू आने-जाने वालों को राहत, इन 4 ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच; आसानी से मिलेगी कन्फर्म बर्थ

जागरण संवाददाता, जम्मू। आगामी त्योहारी सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए और उनकी यात्रा को सुगम व आरामदायक बनाने के लिए उत्तर रेलवे ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रेलवे प्रशासन द्वारा जम्मू मंडल से चलने और गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में अस्थाई और स्थाई आधार पर अतिरिक्त कोच बढ़ाए जा रहे हैं जिससे यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलने में आसानी होगी।

इन ट्रेनों में प्रमुख बदलाव बडगाम-कटड़ा एक्सप्रेस में स्थायी वृद्धि: ट्रेन संख्या 14688/14687 बडगाम-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा एक्सप्रेस की क्षमता में स्थायी रूप से विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में आठ कोचों के साथ चलने वाली इस ट्रेन को अब विस्ताडोम कोच सहित कुल 12 कोचों के साथ संचालित किया जाएगा। यह नई व्यवस्था आगामी दो नवंबर 2026 से बडगाम और कटड़ा दोनों दिशाओं से प्रभावी होगी।

भगत की कोठी-जम्मू तवी एक्सप्रेस (अस्थायी कोच): ट्रेन संख्या 14803/14804 भगत की कोठी-जम्मू तवी-भगत की कोठी में यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी तौर पर एक अतिरिक्त सेकंड क्लास कोच जोड़ा जा रहा है। यह व्यवस्था भगत की कोठी से पहली नवंबर से तीस नवंबर तक तथा जम्मू तवी से दो नवंबर से पहली दिसंबर तक लागू रहेगी।