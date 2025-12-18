जम्मू-कश्मीर: आप विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ PSA केस की सुनवाई टली, 27 दिसंबर को फिर होगी बहस

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने गुरुवार को डोडा से आप पार्टी के विधायक मेहराज मलिक के पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) केस की सुनवाई की लेकिन मामले को टाल दिया। अब अगली सुनवाई की तारीख 27 दिसंबर, 2025 तय की गई।

कोर्ट ने आज की कार्यवाही के दौरान एक पक्ष की दलीलें सुनीं जबकि बाकी पक्ष अगली तारीख पर अपनी दलीलें पेश करने वाला है। यह केस आखिरी सुनवाई की एक सीरीज का हिस्सा है, जिसमें पहले भी कई बार सुनवाई टल चुकी है।

इस बीच, मेहराज मलिक के समर्थक व विधानसभा क्षेत्र के लोग मामले में आखिरी नतीजे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वे उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाली सुनवाई में मामला नतीजे की ओर बढ़ेगा।

आपको बता दें कि आप विधायक मेहराज मलिक 8 सितंबर से कठुआ जेल में बंद हैं। मलिक पर डोडा जिले में पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ने के आरोप में सख्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत केस दर्ज किया गया है।

मलिक ने जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978 के सेक्शन 8 के तहत डोडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी अपने डिटेंशन ऑर्डर को भी रद्द करने की मांग की है।