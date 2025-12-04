Language
    'लोग कचरे का करें सही निपटारा, ताकि स्वच्छ शहर हो हमारा', जम्मू की सुंदरता और पहचान को बनाए रखने के लिए जरूरी

    By Anchal Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:57 AM (IST)

    JammuKashmirNews: जम्मू शहर को स्वच्छ रखने के लिए नागरिकों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शहर की सुंदरता और पहचान बनाए रखने के लिए कच ...और पढ़ें

    जम्मू नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छ शहर स्वस्थ जीवनशैली और पर्यटन को बढ़ावा देता है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। JammuNews: एक स्वच्छ शहर के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू नगर निगम ने बुधवार को त्रिकुटा नगर में जागरुकता अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों, लोगों को कचरे के सही तरीके से निपटान और सार्वजनिक शौचालयों के इस्तेमाल के प्रति जागरुक किया गया।

    यह कार्यक्रम नगर निगम की वॉल ऑफ शेम पहल का एक अहम हिस्सा था, जिसे आयुक्त डा. देवांश यादव ने खुले में कूड़ा फेंकने और खुले में पेशाब करने वालों को जिम्मेदार ठहराने के लिए शुरू किया था। निगम के हेल्थ आफिसर डा. विनोद शर्मा की देखरेख में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य मकसद लोगों के व्यवहार में स्वच्छता और खुले में कचरा फेंकने, पेशाब करने जैसे व्यवहार में बदलाव लाना है।

    इस दौरान हेल्थ आफिसर ने कमजोर जगहों की पहचान की और बेहतर सफाई सेवाओं के लिए तुरंत निर्देश जारी किए। उन्होंने जोर देकर कहा कि वाल आफ शेम का मकसद शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर मिलकर मालिकाना हक की भावना जगाना है।

    उन्होंने कहा कि जम्मू की सुंदरता, साफ-सफाई और पहचान हमारे रोजाना के फैसलों पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी नागरिकों से जिम्मेदारी निभाने, अपने आसपास की चीजों का सम्मान करने और अपने आस-पड़ोस को साफ रखने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का आग्रह किया।

    त्रिकुटा नगर वेलफेयर सोसाइटी ने सफाई के नियमों के उल्लंघन के खिलाफ लगातार निगरानी रखने का वादा करते हुए अपना पूरा सहयोग दिया। यह मिलकर किया गया प्रयास स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों के प्रति निगम की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

    इस अभियान का मकसद यह पक्का करना है कि जम्मू लापरवाही से ऊपर उठे और सच में अपनी विरासत का एक हकदार उदाहरण बने। इसी बीच विभिन्न शौचालयों का भी निरीक्षण किया गया तथा साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।