पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लेह में 4 दिवसीय लद्दाख महोत्सव शुरू, धुनों पर कलाकारों के साथ जमकर थिरके पर्यटक

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चार दिवसीय लद्दाख महोत्सव रविवार को शुरू हो गया। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह के मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्यालसन ने रविवार दोपहर करे लद्दाख महोत्सव का शुभारंभ किया।

क्षेत्र की स्मृद्ध संस्कृति, कला, धरोहर के प्रदर्शन के साथ शुरू हुए लद्दाख महोत्सव के तहत पहले दिन हुए सांस्कृ़तिक कार्यक्रमों में पर्यटक, स्थानीय कलाकारों के साथ लोक संगीत की धुनों पर थिरके। वहीं लद्दाख के कारगिल जिले में जारी जंस्कार महोत्सव में लद्दाख के साथ देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति पर्यटकों को लुभा रही है।

दो दिवसीय इस मेले के अंतिम दिन जंस्कार की सानी झील के किनारे देश के विभिन्न हिस्सों से आए सांस्कृतिक दलों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधा। इस मौके पर फिल्म स्टार सिद्धांत चर्तुवेदी व प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

वहीं कारगिल में दाे दिवसीय जंस्कार महोत्सव के अंतिम दिन विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समा बांधा। इसके साथ जंस्कार में पर्यटकों के लिए एडवेंचर खेलों का भी आयोजन किया गया। कारगिल में जंस्कार महोत्सव का शुभारंभ उपराज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने शनिवार को किया था। इसमें पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर व अन्य कई प्रदेशाें से 1200 के करीब कलाकारों ने हिस्सा लिया।

लद्दाख महोत्सव के दौरान खाने, पीने, लद्दाख के कलाकारों तक तैयार किए गए साजो सामान के स्टाल लगाए गए हैं। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए लेह आने वाले देश, विदेश के पर्यटकों को होटलों, दुकानों, ट्रांसपोर्ट के साथ बाइक रेंटल पर 10 प्रतिशत विशेष छूट दी जा रही है।

रविवार को लद्दाख महोत्सव के पहले दिन लेह पहुंचे पर्यटकों में लद्दाख बाईक यूनियन की ओर से कूपन वितरित करने के लिए अभियान चलाया। यह कार्रवाई पर्यटकों को लद्दाख आने के लिए प्रेरित करने के लिए की जा रही है।

इसी बीच लेह में लद्दाख महोत्सव के भव्य शुभारंभ, सांस्कृतिक विरासत की झलक ने पर्यटकों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान ताशी ग्यालसन ने कहा कि लद्दाख की भव्यता व सांस्कृतिक विविधता पर्यटकों को खींचती है। महोत्सव लद्दाख की प्राचीन परंपराओं को उजागर करने के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता का भी जीवंत प्रदर्शन कर रहा है।

उन्होंने कहा कि लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, परंपराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव पारंपरिक संगीत, नृत्य, कलाओं, हस्तशिल्प के साथ पोलो व तीरंदाजी जैसे खेलों के माध्यम से पर्यटकाें को अच्छा अनुभव प्रदान करता है।

इसी बीच पहले दिन देशभर से आए पर्यटकों ने इस महोत्सव के जरिए लद्दाख की जीवंत संस्कृति को करीब से महसूस किया। पर्यटकों ने स्थानीय समुदायों के साथ पारंपरिक उत्सव में भाग लिया। लद्दाख प्रशासन के साथ ट्रेवल टूर आपरेटरों, होटल, लाज व अन्य यूनियनों ने लद्दाख महोत्सव में अधिक से अधिक पर्यटकों को लाने की तैयारी की है।