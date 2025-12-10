जम्मू में श्रीराम भगवान पर गलत टिप्पणी करने वाले प्रदीप आंबेडकरी पर लगा PSA, प्रॉपर्टी जब्त करने की भी दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, कठुआ। भगवान श्रीराम पर इंटरनेट मीडिया पर गलत टिप्पणी करने वाले प्रदीप आंबेडकरी पर पुलिस ने पीएसए लगाकर ऊधमपुर जेल भेज दिया है। सोमवार देर रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।

पिछले एक महीने से वह फरार था। पुलिस ने उसके खिलाफ इश्तिहारी वारंट जारी किए थे। साथ ही उसकी संपत्ति जब्त करने की भी चेतावनी दी थी।

अदालत ने भी प्रदीप को पेश होने के आदेश दिए थे। एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि कठुआ के चक देसा सिंह गांव के रहने वाले प्रदीप पर पहले से चार मामले दर्ज हैं। वह बार-बार गलत भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिस कारण समाज के कई वर्गों में रोष था।