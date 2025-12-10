जम्मू में श्रीराम भगवान पर गलत टिप्पणी करने वाले प्रदीप आंबेडकरी पर लगा PSA, प्रॉपर्टी जब्त करने की भी दी चेतावनी
जम्मू-कश्मीर में भगवान श्रीराम पर गलत टिप्पणी करने के कारण प्रदीप आंबेडकरी पर PSA लगाया गया है. प्रशासन ने उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की चेतावनी भी दी ह ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कठुआ। भगवान श्रीराम पर इंटरनेट मीडिया पर गलत टिप्पणी करने वाले प्रदीप आंबेडकरी पर पुलिस ने पीएसए लगाकर ऊधमपुर जेल भेज दिया है। सोमवार देर रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
पिछले एक महीने से वह फरार था। पुलिस ने उसके खिलाफ इश्तिहारी वारंट जारी किए थे। साथ ही उसकी संपत्ति जब्त करने की भी चेतावनी दी थी।
अदालत ने भी प्रदीप को पेश होने के आदेश दिए थे। एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा कि कठुआ के चक देसा सिंह गांव के रहने वाले प्रदीप पर पहले से चार मामले दर्ज हैं। वह बार-बार गलत भाषा का प्रयोग कर रहा था, जिस कारण समाज के कई वर्गों में रोष था।
वह भड़काऊ भाषण देकर और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल था। उसकी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए आरोपित के खिलाफ एक डोजियर तैयार किया गया और पीएसए के तहत उसे हिरासत में लेने के लिए डीसी कठुआ को भेजा गया।
