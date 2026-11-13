जम्मू वालों के लिए जरूरी खबर, 14 और 16 नवंबर को इन इलाकों में 8 घंटे तक गुल रहेगी बिजली; समय रहते निपटा लें काम

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू वालों के लिए जरूरी खबर है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि आवश्यक मरम्मत, पेड़ों की छंटाई और रखरखाव कार्यों के चलते जम्मू संभाग के विभिन्न हिस्सों में 14 और 16 नवंबर 2026 को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

शनिवार 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक जेडीए, गांधी नगर और आसपास के क्षेत्रों में कटौती की जाएगी। वहीं इसी दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय और नारायणा अस्पताल में बिजली बंद रहेगी। रामनगर, मजौरी समेत कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी

इसके अतिरिक्त 14 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक डेयरी फार्म, सैन्य प्रतिष्ठान, पाथी, रामनगर, चौकी, मजौरी और बसंतगढ़ के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। 16 नवंबर को मानसर से मजालता तक 6:30 घंटे बिजली कटौती वहीं सोमवार 16 नवंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3.30 बजे तक मानवल, मानसर, बट्टल, मजालता, धेम्मा, खून, एमईएस, पीएचई और आसपास के क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी।