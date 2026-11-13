जम्मू-श्रीनगर हाईवे दोनों तरफ से खुला, बर्फबारी के चलते मुगल रोड समेत 3 बड़ी सड़कें बंद; सफर से पहले जानें अपडेट

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) पर शुक्रवार, 13 नवंबर को दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, मौसम और सड़क की स्थिति ठीक रहने पर हाईवे खुला रहेगा। हालांकि, लगातार बर्फबारी के चलते श्रीनगर-लेह हाईवे और मुगल रोड अभी बंद हैं।

जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय के अनुसार, जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर दोनों तरफ से हल्के यात्री वाहनों, निजी कारों और भारी वाहनों को चलने की अनुमति रहेगी। इसमें सामान ढोने वाले वाहन भी शामिल हैं। मौसम और सड़क की स्थिति ठीक रहने पर सेना और अन्य सुरक्षा बलों के काफिले भी दोनों दिशाओं में आ-जा सकेंगे। सुरक्षा बलों को सलाह दी गई है कि वे रवाना होने से पहले रामबन स्थित ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट (TCU) से हाईवे की ताजा स्थिति की जानकारी जरूर ले लें।

NH-44 पर पिछले 24 घंटे धीमी रही वाहनों की रफ्तार यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब 12 नवंबर को शाम 4 बजे तक के पिछले 24 घंटों में NH-44 पर ट्रैफिक की रफ्तार बहुत धीमी रही। ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया कि उधमपुर के दवाल में सड़क का कुछ हिस्सा सिंगल-लेन होना और सड़क की सतह का ऊबड़-खाबड़ होना, मारोग और किश्तवाड़ी पाथर के बीच सिंगल-लेन का हिस्सा होना, और दलवास में एक वाहन के खराब हो जाने के कारण ट्रैफिक की गति धीमी रही।

दवाल में ट्रैफिक को नियंत्रित किया गया, जहां लगभग 30-40 मीटर का हिस्सा सिंगल-लेन में बदल गया है।

घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आ गई। (फोटो- जागरण/ साहिल मीर) पीर की गली में बर्फबारी से मुगल रोड दूसरे दिन भी बंद अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पीर की गली और अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी के कारण मुगल रोड शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बंद रही। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले को जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले से जोड़ने वाली यह सड़क, पीर की गली वाले हिस्से में बर्फबारी के बाद गुरुवार को बंद कर दी गई थी।

गुलमर्ग, सोनमर्ग और राजदान टॉप सहित कई अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी दर्ज की गई, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि जब तक मौसम में सुधार नहीं होता और बर्फ हटाने का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक मुगल रोड पर यातायात बंद रहेगा। मुगल रोड खुलने तक सफर से बचें यात्री प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि जब तक सड़क आधिकारिक तौर पर फिर से नहीं खुल जाती, तब तक इस रास्ते पर यात्रा करने से बचें। साथ ही, किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए यातायात संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी जारी रही।



गुलमर्ग के बाहरी इलाके में स्थित अफरावत पीक पर पर्यटकों ने ताजी बर्फबारी का आनंद लिया। (फोटो- जागरण/साहिल मीर) बर्फबारी के चलते तीन अहम सड़कें बंद एक सक्रिय 'वेस्टर्न डिस्टर्बेंस' के असर से केंद्र शासित प्रदेश में श्रीनगर-लेह राजमार्ग, मुगल रोड और बांदीपोरा-गुरेज़ सड़क को बंद करना पड़ा। वहीं, मैदानी इलाकों में बारिश के कारण दिन के तापमान में काफी गिरावट आई है।

बर्फबारी का असर कई पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला, खासकर कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल जिलों के ऊंचे हिस्सों के साथ-साथ दक्षिण कश्मीर के पहाड़ी इलाकों, पीर पंजाल रेंज और चिनाब घाटी में। ज़ोजिला दर्रे के आसपास बर्फबारी के कारण श्रीनगर-लेह राजमार्ग बंद कर दिया गया, जबकि पीर की गली में बर्फ जमा होने की वजह से मुगल रोड पर यातायात रोक दिया गया। राजदान दर्रे पर भारी बर्फबारी के चलते बांदीपोरा-गुरेज सड़क भी बंद कर दी गई।