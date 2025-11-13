Jammu Kashmir News: रियासी के पौनी पुलिस की बड़ी कामयाबी, चार साल से फरार आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, पौनी। पुलिस ने फरार आरोपियों और उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पौनी पुलिस ने चार साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार आरोपी की पहचान जहीर अब्बास पुत्र लाल दीन निवासी गुरसाई, तहसील मेंढर, जिला पुंछ के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार आरोपी जहीर अब्बास पिछले चार वर्षों से पुलिस गिरफ्त से बच रहा था। उसके खिलाफ पुलिस थाना पौनी में दर्ज एफआईआर संख्या 48/2018 धारा 379 आरपीसी और 49/2018 धारा 379 आरपीसी के मामलों में कार्यवाही चल रही थी। आरोपी के अदालत में पेश न होने पर मुनसिफ जेएमआईसी रियासी की अदालत ने 23 अप्रैल 2022 को उसके खिलाफ वारंट जारी किया था और उसे धारा 299 सीआरपीसी (अब धारा 335 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।