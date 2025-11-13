Jammu Kashmir News: रियासी के पौनी पुलिस की बड़ी कामयाबी, चार साल से फरार आरोपी गिरफ्तार
पौनी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर कई गंभीर अपराधों के आरोप हैं और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहाँ उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अब आगे की जाँच कर रही है।
संवाद सहयोगी, पौनी। पुलिस ने फरार आरोपियों और उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पौनी पुलिस ने चार साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान जहीर अब्बास पुत्र लाल दीन निवासी गुरसाई, तहसील मेंढर, जिला पुंछ के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार आरोपी जहीर अब्बास पिछले चार वर्षों से पुलिस गिरफ्त से बच रहा था।
उसके खिलाफ पुलिस थाना पौनी में दर्ज एफआईआर संख्या 48/2018 धारा 379 आरपीसी और 49/2018 धारा 379 आरपीसी के मामलों में कार्यवाही चल रही थी। आरोपी के अदालत में पेश न होने पर मुनसिफ जेएमआईसी रियासी की अदालत ने 23 अप्रैल 2022 को उसके खिलाफ वारंट जारी किया था और उसे धारा 299 सीआरपीसी (अब धारा 335 बीएनएसएस) के तहत उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था।
पौनी पुलिस की एक विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आज आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी लगातार गिरफ्तारी से बचने के प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया। आरोपी को अब अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला पुलिस रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परम्वीर सिंह (जेकेपीएस) के नेतृत्व में रियासी पुलिस फरार और उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए है, ताकि कानून का राज स्थापित किया जा सके और न्याय समय पर सुनिश्चित किया जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।