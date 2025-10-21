Language
    जम्मू-कश्मीर पुलिस की पुंछ में बड़ी कार्रवाई, पशु तस्करी विफल, तीन गिरफ्तार

    By Bhopinder Singh Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:53 AM (IST)

    पुंछ पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में छह पशुओं को बचाया और तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। पहली घटना में, मनकोट में एक वाहन से दो गोवंश बरामद किए गए, जबकि दूसरी घटना में कलाई क्षेत्र में चार गोवंश जब्त किए गए। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    संवाद सहयोगी, पुंछ। पुंछ पुलिस ने पशु तस्करी की अलग अलग दो कोशिशों को विफल करते हुए छह पशुओं को मुक्त करते हुए तीन तस्करों को वाहनों सहित हिरासत में लिया।

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह पुंछ जिले की मेंढर तहसील के मनकोट पुलिस चौकी द्वारा नियमित जांच के दौरान, सागरा से कश्मीर की ओर आ रही टाटा मोबाइल संख्या नंबर जेके12ए-3931 रोका गया तलाशी के दौरान और उसमें बिना किसी वैध अनुमति के दो गोवंश लदे पाए जाने के तुरंत बाद वाहन को जब्त कर। चालक अबू कयूम पुत्र मनसा निवासी मनकोट को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मेंढर में मामला दर्ज किया गया।

    वहीं एक अन्य अभियान के दौरान पुंछ पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने पुंछ मुख्यालय नगर से आठ किलोमीटर दूर कलाई क्षेत्र में एक नाका चेकिंग के दौरान वहा से गुजर रही टाटा मोबाइल संख्या नंबर जेके 12-7899 को रोका। चेकिंग के दौरान वाहन में लदे चार गोवंश मवेशी पाए गए जिन्हें अवैध रूप से श्रीनगर ले जा रहे थे । गोवंश मवेशी बरामद होते ही वाहन

    चालक मुहम्मद फारूक पुत्र हबीबुल्लाह, निवासी अजोट और मुहम्मद जमान को हिरासत में ले लिया । और पुलिस स्टेशन पुंछ में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

