    जम्मू-कश्मीर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 8 वाहन जब्त

    By Nishchint Samyal Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:26 AM (IST)

    सांबा जिले की पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए सांबा, घगवाल और पुरमंडल थाना क्षेत्रों में छह डंपरों सहित आठ वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई विभिन्न पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारियों द्वारा की गई गश्त के दौरान की गई। जब्त किए गए वाहनों को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए भूविज्ञान एवं खनन विभाग सांबा को सौंप दिया गया है।

    अवैध खनन में शामिल आठ वाहन जब्त

    संवाद सहयोगी, सांबा। जिला पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए सांबा, घगवाल और पुरमंडल पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में छह डंपरों समेत आठ वाहनों को जब्त किया है।

    पुलिस ने यह कार्रवाई प्रभारी थाना सांबा, थाना घगवाल के थाना प्रभारी, थाना परमंडल के प्रभारी, पुलिस चौकी सुपवाल और थाना सांबा के रख अंब टाली और थाना घगवाल के राजपुरा पुलिस चौकी प्रभारी ने गश्त के दौरान की है। पुलिस ने उपरोक्त सभी वाहनों को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए भूविज्ञान एवं खनन विभाग सांबा को सौंप दिया है।

