    जम्मू-कश्मीर में अवैध खनन पर पुलिस का शिकंजा, कई वाहन जब्त

    By Satnam Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:01 AM (IST)

    शोपियां पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हीरपोरा, तुर्कवांगम और कीगम क्षेत्रों में दो डंपर, एक टिप्पर और दो ट्रैक्टर जब्त किए। ये वाहन बिना वैध दस्तावेजों के खनन और परिवहन में लगे थे। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जनता से अवैध खनन की सूचना देने की अपील की है।

    शोपियां में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई वाहन जब्त। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शोपियां पुलिस ने हीरपोरा, तुर्कवांगम और कीगम क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए दो डंपर, एक टिप्पर और दो ट्रैक्टर जब्त किए हैं, जो बिना वैध रायल्टी दस्तावेजों के खनिजों के उत्खनन और परिवहन में लगे हुए थे।

    पुलिस थाना हीरपोरा ने एक ट्रैक्टर को बिना वैध रॉयल्टी दस्तावेजों के संचालन करने पर जब्त किया है। इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है। पुलिस चौकी तुर्कवांगम ने अवैध खनन में लिप्त एक टिप्पर और एक ट्रैक्टर जब्त किया। इस मामले में पुलिस थाना जैनपोरा में मामला दर्ज किया है।

    कीगम पुलिस चौकी ने दो डंपरों को जब्त किया जो बिना अनुमति खनिजों का उत्खनन कर रहे थे। इसमें मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि वह जिले के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अवैध खनन गतिविधि की सूचना दें, और आश्वासन दिया कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।