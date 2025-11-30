Language
    मन की बात में PM मोदी ने लिया सुलाई शहद का नाम, जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी लोगों का बढ़ाया उत्साह

    By Vivek Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 09:36 PM (IST)

    सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ 'मन की बात' कार्यक्रम सुना। बलदेव सिंह बलोरिया और संजीता डोगरा ने भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम में भाग लिया। रेखा महाजन और अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित थे। गोपाल महाजन ने मझीन गांव में 'मन की बात' सुनी। जम्मू संभाग के अन्य जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए।

    मन की बात में PM मोदी ने लिया सुलाई शहद का नाम। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में सुलाई शहद की विशेषता का जिक्र कर जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों के लोगों का उत्साह बढ़ाया। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर की पहाड़ियों अनोखा रामबन सुलाई शहद की चर्चा की।

    प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर संभाग के कई जिलों में वार्ड स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रधानमंत्री के मन की बात सुना। वहीं अपने संसदीय क्षेत्र के रामबन जिले के सुलाई शहद का मन की बात में जिक्र होने पर केंद्रीय मंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जाते हुए इसे पहाड़ी जिलों के किसानों के लिए बड़ी प्रेरणा करार दिया है।

    प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली सुलाई कहे जाने वाली जंगली तुलसी के फूलों से मधुमक्खियां एक बेहद खास तरह का शहद बनाती हैं। सफेद रंग का यह शहद अपनी प्राकृतिक गुणवत्ता व औषधीय गुणों के कारण दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। इस अनोखे शहद को रंबन सुलाई शहद के नाम से जाना जाता है।

    कुछ वर्ष पहले इसे भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग भी मिला है। इससे इसकी विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उन्होंने लियाा है कि स्थानीय किसानों और मधुमक्खी पालन करने वालों का कहना है कि जीआई टैग मिलने के बाद इस शहद की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

    वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि सुलाई फूलों में मौजूद विशेष तत्वों के कारण यह शहद स्वाद, रंग व औषधीय गुणों के लिहाज़ से अन्य शहदों से बिल्कुल अलग है। रामबन सुलाई शहद अब जम्मू-कश्मीर की एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक विरासत के रूप में उभर रहा है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया सहारा दे रहा है।

    इस पर रविवार को डा जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि आज मन की बात कार्यक्रम में मेरे लोकसभा क्षेत्र के रामबन के के प्रसिद्ध सुलाई शहद का उल्लेख कर तथा उसे जीआई टैग मिलने की बात कर प्रधानमंत्री ने इस दूर-दराज़ पहाड़ी जिले के लोगों का उत्साह बढ़ाया है। यह कदम स्थानीय किसानों, मधु पालकों और हमारी पारंपरिक विरासत सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

    इसी बीच रविवार को जम्मू कश्मीर में भाजपा ने मन की बात सुनने के लिए बढ़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया।

    लोकसभा के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने संगठन महामंत्री अशोक कौल व विधायक चौधरी विक्रम रंधावा के साथ बाहु विधानसभा के वार्ड नंबर 53 के बूथ नंबर 137 पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 128वें संस्करण को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस अवसर पर ज़िला अध्यक्ष नरेश सिंह जसरोटिया भी उपस्थित रहे।

    प्रदेश महासचिव बलदेव सिंह बलोरिया ने आरएसपुरा–जम्मू साउथ विधानसभा के शास्त्री नगर में बूथ नंबर 95 में कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना।

    वहीं, महासचिव संजीता डोगरा ने सांबा जिले के विजयपुर विधानसभा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम में भाजपा की उपाध्यक्ष रेखा महाजन, विधायक चंद्र प्रकाश गंगा व ज़िला प्रधान आशा रानी भी उपस्थित रही।

    वहीं दूसरी अोर भाजपा के मुख्यसचिव गोपाल महाजन ने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताअों के साथ ज़िला जम्मू के बजालता मंडल के गांव मझीन में मन की बात सुनी। इसी तरह के कार्यक्रम जम्मू संभाग के अन्य जिलों में भी आयोजित किए गए।