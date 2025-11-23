जम्मू में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से राहगीर की मौत, चालक फरार

जागरण संवाददाता, जम्मू। नरवाल सब्जी और फल मंडी के बाहर बीती शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें पैदल सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक वाहन समेत अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद नरवाल–पनामा चौक पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने के बाद यातायात सामान्य हुआ।

नरवाल चौकी प्रभारी सुशील कुमार के अनुसार, हादसा रात के समय होने के कारण वहां मौजूद लोग ट्रक का नंबर नहीं देख पाए। उन्होंने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि ट्रक और उसके चालक की पहचान की जा सके। मृत व्यक्ति की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है।