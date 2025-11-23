Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से राहगीर की मौत, चालक फरार

    By Dinesh Mahajan Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:22 PM (IST)

    जम्मू के नरवाल सब्जी मंडी के बाहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। ट्रक चालक फरार है, और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसकी तलाश कर रही है। मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीर को कुचला, मौके पर मौत।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। नरवाल सब्जी और फल मंडी के बाहर बीती शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें पैदल सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक वाहन समेत अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद नरवाल–पनामा चौक पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया और जाम की स्थिति बन गई। बाद में पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने के बाद यातायात सामान्य हुआ।

    नरवाल चौकी प्रभारी सुशील कुमार के अनुसार, हादसा रात के समय होने के कारण वहां मौजूद लोग ट्रक का नंबर नहीं देख पाए। उन्होंने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि ट्रक और उसके चालक की पहचान की जा सके। मृत व्यक्ति की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है।

    मृतक के पास कोई भी पहचान सम्बंधी दस्तावेज नहीं मिला है। शव को जीएमसी जम्मू के शवगृह में रखा गया है, जहां पुलिस उसकी पहचान कराने की कोशिश कर रही है। स्थानीय थानों में भी सूचना भेज दी गई है। त्रिकुटा नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी ने ट्रक या चालक को देखा है या कोई जानकारी है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि आरोपी को जल्द पकड़कर पीड़ित के परिजनों को न्याय दिलाया जा सके।