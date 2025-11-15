जम्मू-कश्मीर के बेटे ने दिलाया भारत को गौरव, जेसीओ अमीर अहमद बट्ट बने विश्व के सर्वश्रेष्ठ शूटर

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के गांव दमहाल के रहने वाले पैरा ओलिंपियन भारतीय सेना में जूनियर कमीशंड आफिसर (जेसीओ) अमीर अहमद बट्ट ने अंतरराष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति द्वारा जारी नवीनतम विश्व निशानेबाजी पैरा स्पोर्ट आधिकारिक रैंकिंग 2025 के अनुसार, पी3 - मिश्रित 25 मीटर पिस्टल एसएच1 श्रेणी में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है।

1994 में जन्मे बट्ट ने 721.55 अंक अर्जित करते हुए कोरिया, चीन, अमेरिका और अन्य प्रमुख देशों के शीर्ष निशानेबाजों को पीछे छोड़ते हुए इस श्रेणी में विश्व नंबर एक स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में आयोजित डब्ल्यूएसपीएस विश्व कप 2025 में आमिर ने 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल मिश्रित व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण और 10 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल मिश्रित व्यक्तिगत स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता।

भारतीय सेना के खेल और साहसिक विंग ने आमिर बट्ट की उपलब्धि को भारत की पैरा-शूटिंग विरासत के लिए एक मील का पत्थर बताया। भारतीय सेना के विश्व नंबर 1 सूबेदार अमीर अहमद भट पी3 मिश्रित 25 मीटर पिस्टल एसएच1 श्रेणी में विश्व नंबर एक तक पहुंचने वाले भारत के पहले पैरा-पिस्टल शूटर बन गए हैं, जो भारत की पैरा-शूटिंग विरासत में एक मील का पत्थर है और आगामी वैश्विक आयोजनों के लिए देश की पदक संभावनाओं को मजबूत करता है।

दैनिक जागरण से बात करते हुए आमिर ने कहा विश्व रैंक वन बनकर खुशी महसूस कर रहा हूं। लक्ष्य ओलिंपिक में स्वर्ण पदक है। उन्होंने भारतीय सेना, कोचों, खेल अधिकारियों और अपने परिवार को उनके अटूट समर्थन के लिए श्रेय दिया। आमिर अब अपना ध्यान आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर केंद्रित कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य पैरालिंपिक में भारत की पदक संभावनाओं को मजबूत करना है।

अनंतनाग जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर दमहाल गांव के रहने वाले आमिर ने अपनी 10वीं की परीक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल दमहाल में उत्तीर्ण की। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डलगाम से 11वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। आमिर ने वर्ष 2012 में जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री की रैली में भाग लिया और सैनिक के रूप में भर्ती हो गए।