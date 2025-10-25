गोली चलने से जम्मू रेलवे स्टेशन पर मची अफरा-तफरी; पुलिस कांस्टेबल की राइफल से चली गोली, एक जवान घायल

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह ड्यूटी के दौरान पुलिस कांस्टेबल की सर्विस राइफल से अचानक गोली चलने की घटना में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने की आवाज से स्टेशन परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन जब पता चला कि गोली कांस्टेबल की सर्विस राइफल से चली है तो स्थिति सामान्य हुई।

गोली लगने की घटना में घायल की पहचान सेलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शौकत अहमद, निवासी अनंतनाग (कश्मीर) के रूप में हुई है। यह घटना सुबह करीब नौ बजे की है, जब कांस्टेबल शौकत अहमद रेलवे स्टेशन पर मोर्चा नंबर चार में ड्यूटी पर तैनात थे।

इसी दौरान उनकी सर्विस राइफल अचानक चल गई और गोली उनके पेट में जा लगी। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल को प्राथमिक उपचार देते हुए सरकारी मेडिकल कालेज (जीएमसी) अस्पताल, जम्मू पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।