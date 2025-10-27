सीमापार से मादक पदार्थाें की तस्करी से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, आरएसपुरा में पांच किलो हेरोइन बरामद
पाकिस्तान सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहा है। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पांच किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है। बीएसएफ ने हेरोइन जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, जागरण, आरएसपुरा। जम्मू-कश्मीर में अंतिम सांसें ले रहे आतंकवाद को पोषित करने के लिए सीमा पार से लगातार मादक पदार्थाें की तस्करी कर रहे पाकिस्तान की नापाक हरकतों को एक बार फिर नाकाम करते हुए सुरक्षाबलों ने सोमवार तड़के जम्मू संभाग के आरएसपुरा सेक्टर में पांच किलो हेरोइन बरामद की है।
भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के आरएसपुरा सेक्टर में सीमावर्ती गांव बिधिपुर जट्टा के धान के खेतों से करीब पांच किलो हेरोइन बरामद की गई है। यह खेप सीमा से काफी अंदरूनी इलाके में मिली है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इस छानबीन में भी जुटी है कि आखिरकार यह खेत इतनी भीतर कैसे पहुंची।
क्या इसे ड्राेन की मदद से गिराया गया या फिर कोई व्यक्ति सीमा पार से खेप लेकर भारतीय सीमा में दाखिल हुआ। जानकारी के अनुसार, सुबह के समय सीमा सुरक्षा बल और पुलिस की संयुक्त टीम ने रूटीन सर्च आपरेशन चलाया, जिसके दौरान खेतों से दस पैकेट बरामद हुए।
इनमें से दो पैकेट गांव निवासी जोगिंद्र लाल और हजूर सिंह के खेतों से मिले। हर पैकेट में छोटे-छोटे पांच पैकेट पाए गए, जिनमें हेरोइन भरी हुई थी। यह आशंका जताई जा रही है कि खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए गिराई गई हो सकती है, फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
जांच एजेंसियां सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं, जिसमें यह भी देखा जा रहा है कि यह नशे की खेप सीमा पार से इतनी अंदर तक कैसे पहुंची? वहीं सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ड्रोन की मदद से खेप गिराई गई है, तो यह सुरक्षा घेरों में सेंध का संकेत हो सकता है।
वहीं, स्थानीय स्तर पर यह भी जांच की जा रही है कि कहीं इसमें किसी अंदरूनी संपर्क की भूमिका तो नहीं रही। सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया है और आसपास के गांवों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है।
