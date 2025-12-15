पहलगाम नरसंहार मामले में NIA की जांच लगभग पूरी, आज दोपहर बाद दायर हो सकता है पहला आरोपपत्र, होगा बड़ा खुलासा
पहलगाम नरसंहार मामले में एनआईए की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। आज दोपहर बाद पहला आरोपपत्र दायर होने की संभावना है, जिससे मामले में बड़ा खुलासा हो सकता ह ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जम्मू। पहलगाम नरसंहार मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआइए आज सोमवार को दोपहर बाद अपना पहला आरोपपत्र दायर कर सकता है।
इस मामले में एनआइए हमलावर आतंकियों के तीन मददगारों को गिरफ्तार कर चुकी है । गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत पहला गिरफ्तारी के 180 दिन तक पहला आरोपपत्र दायर करना अनिवार्य है और यह समय सीमा 18 दिसंबर को समाप्त होने वाली है।
आपको बता दें कि आतंकियों ने बैसरन पहलगाम में 22 अप्रैल को 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच कर रही एनआइए ने हमलावर आतंकियों के दो स्थानीय मददगारों बशीर अहमद जोथड़ और परवेज अहमद जोथड़ को 22 जून को गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में इन दोनों स्वीकार किया है कि उन्होंने तीन हमलावर पाकिस्तानी आतंकियों सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिबरान को शरण देने के अलावा उन्हें हमले मं मदद की है।एनआइए ने इस मामले में लगभ्लग एक हजार से ज्यादा लोगाें से पूछताछ की है। इनमें हमले में जिंदा बचे पर्यटक, बैसरन में घोड़े की सेवा प्रदान करने वाले और टूरिस्ट गाइड भी शामिल हैं।
एनआइए ने अपनी जांच में वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल जम्मू पहुंच चुका है और वह आज दोपहर को वह एनआइए अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर सकते हैं।
