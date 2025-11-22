जम्मू-कश्मीर: हीरानगर में ग्रामीण सड़कों पर ओवरलोड वाहनों का आतंक, धड़ल्ले से दौड़ रहे भारी वाहन, लोगों में दहशत

संवाद सहयोगी जागरण हीरानगर। इन दिनों हीरानगर क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर पराली से लदी ट्रॉलियोंओवरलोडेड डंपरों की आवाजाही बेखौफ जारी है। हीरानगर जंगी चक, बलासा, खू मनियारी और चकड़ा गंगू चक मार्गों पर दिन-रात चल रहे इन भारी वाहनों के कारण दुर्घटना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तंग और संकरी सड़कों पर ये भारी वाहन आने-जाने वाले लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं।

क्षेत्र निवासी सोमनाथ,राज कुमार बिशमवर दास अन्य लोगों का कहना है कि सड़कों पर पराली से लदी हुई ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और डंपरों के चलते छोटे वाहनों को बीच सड़क पर रुकना पड़ता है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। लिंक मार्ग पहले ही संकरे हैं, ऐसे में इन ओवरलोड वाहनों की तेज रफ्तार और बेपरवाह आवाजाही कभी भी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांवों में बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर तुरंत चालान किए जाते हैं, लेकिन पराली और मिट्टी से भरे डंपरों-ट्रॉलियों को रोकने वाला कोई नहीं है।