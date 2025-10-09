जम्मू-कश्मीर में प्रवेश परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग ई-मॉड्यूल, 15 दिनों के अंदर होगी विकसित

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्य सचिव ने बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आनलाइन काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के लिए एक समग्र ई-माड्यूल को 15 दिनों के भीतर विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेशनल प्रवेश परीक्षाओं के बोपी और तकनीकी शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। बैठक में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जम्मू-कश्मीर को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह छात्रों को पारदर्शी और सुगम प्रवेश प्रक्रिया प्रदान करने के लिए मॉड्यूल तैयार करे।

मुख्य सचिव ने बैठक में चल रही प्रवेश और परीक्षा प्रक्रियाओं की विस्तृत समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी शैक्षणिक गतिविधियां सख्ती से समयबद्ध और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही संचालित की जाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा और काउंसलिंग कैलेंडर को पहले से प्रकाशित कर सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी और निजी संस्थानों में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में कोई भी सीट खाली न रहे, इसके लिए कोर्स के सिलसिलेवार तरीके से मूल्यांकन कर जहां रिक्तियां हैं वहां तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जिन पाठ्यक्रमों में लगातार कम छात्रों का नामांकन हो रहा है, उन्हें फिर से डिजाइन और पुनर्गठित किया जाए ताकि सरकारी और निजी संस्थानों में उपलब्ध बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन बेकार न जाएं।

उन्होंने बोपी को यह भी निर्देश दिया कि जहां सीटों की संख्या बढ़ाई गई है वहां उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार अपग्रेड किया जाए। बैठक के दौरान बोर्ड की चेयरपर्सन प्रो. मीनू महाजन ने जानकारी दी कि इस वर्ष बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है।

उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र अब केवल राजधानी शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उप-डिवीजन स्तर तक भी स्थापित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण छात्रों की पहुंच में सुधार हुआ है। उन्होंने एमबीबीएस, बीडीएस, एमडीएस, एमडी आयुर्वेद, एमएससी नर्सिंग, बीटेक पैरामेडिकल, बी.एड, डिप्लोमा सहित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भरी और खाली सीटों का विस्तृत कोर्स-वार आंकड़ा भी प्रस्तुत किया। टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के सचिव सुकेत गुप्ता ने बैठक में जानकारी दी कि बोर्ड सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों के लिए प्रवेश, परीक्षा, प्रमाणन और माइग्रेशन का प्रबंधन करता है।