'उम्मीद है बिना धमकी के...', राज्य के दर्जे पर केंद्र को ये क्या बोल गए CM उमर, महबूबा मुफ्ती से मांगा सपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे की जल्द बहाली की मांग दोहराते हुए कहा कि मैं उनमें से नहीं हूं जो धमकियां देकर कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं अभी भी इस उम्मीद में हूं कि बिना कोई धमकी दिए केंद्र सरकार उस वादे को पूरा करेगी जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ किया गया है।

अपनी सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर उमर ने राजभवन के साथ अपने रिश्तों से लेकर हर मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कांग्रेस के साथ नगरोटा सीट के लिए तालमेल के लिए बातचीत की पुष्टि की, साथ ही कहा कि महबूबा मुफ्ती या सज्जाद गनी लोन अगर भाजपा के खिलाफ हैं तो उन्हें राज्यसभा में हमारा सहयोग करना चाहिए।

जम्मू में पत्रकारों से उमर ने कहा कि हम सभी चुनावी वादों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक वर्ष के कार्यकाल के आधार पर नहीं, पांच वर्ष के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हमें आंकना होगा। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतनभोगियों की सेवाओं को नियमित करने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।