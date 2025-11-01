Language
    'काम करना हम जानते हैं, आप अपना करो...', केंद्र की किस बात पर भड़के CM उमर?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:33 PM (IST)

    श्रीनगर में, उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने राज्य के दर्जे में देरी पर सवाल उठाया और कहा कि चुनाव के बाद वादा किया गया था, लेकिन अब इंतजार करने को कहा जा रहा है। उन्होंने सरकारी कर्मियों को बिना कारण बताए निकालने पर भी चिंता जताई।

    सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनो सिन्हा (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सरकार पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं है। मेरे शासन काल में कभी पर्यटकों पर हमला नहीं हुआ। अब जब पहलगाम में हमारे 26 मेहमान मारे जाते हैं और हमें सलाह दी जाती है कि काम करो।

    उन्होंने कहा कि काम करना हम जानते हैं। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। कम से कम जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ जो, सुप्रीम कोर्ट और सांसद में वादा हुआ उसकी बात करें आप।

    राज्य का दर्जा देने से क्यों डरते हैं। उमर ने कहा कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसने राज्य के दर्जे के नाम पर वोट न मांगा हो। उस वक्त लोगों को कहा गया कि चुनाव के बाद राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आज कहते हो थोड़ा और इंतजार करो, बताओ कब तक।

    उमर ने कहा कि हमें कहा जाता है कि सही मौके पर, जब सही वक्त होगा, जनाब में इंतजार करेंगे। बस यह बताएं कि सही वक्त को किस तराजू में तौले की राज्य का दर्जा का वक्त आ गया है ताकि हम वैसे ही हालात तैयार करें।

    मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे पता होना चाहिए कि यह मानदंड कौन सा है, जिस तरह से डिप्टी सीएम ने पुल के लिए टारगेट तैयार किया इसलिए हमें सही वक्त कब होगा और कैसे होगा, ताकि हम सही वक्त पर राज्य के दर्जे की बात करें। यहां सरकारी कर्मियों को बिना पूछे निकाला जाता है। जहां किसी एक शख्स के इशारे पर लोगों के कारोबार पर ताला लगाया जाता है। हम अपने वादों पर कायम हैं।

     