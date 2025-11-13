Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'जम्मू-कश्मीर का हर निवासी आतंकी नहीं...', दिल्ली ब्लास्ट मामले में CM उमर अब्दुल्ला का आया रिएक्शन

    By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:06 PM (IST)

    दिल्ली में हुए विस्फोट पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं होता। कुछ लोग बिना सबूत के जम्मू-कश्मीर को दोषी ठहरा रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से निष्पक्ष जांच का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब इस तरह के लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू-कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। दिल्ली के लाल किले के पास हुआ आतंकी हमले पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दु्ल्ला का रिएक्शन सामने आया है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में कहा कि यह बेहद निंदनीय है। कोई भी धर्म निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या को जायज़ नहीं ठहरा सकता। इसकी जांच जारी रहेगी, लेकिन हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जम्मू-कश्मीर का हर निवासी आतंकवादी नहीं है या आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है। ये कुछ ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ हमेशा शांति और भाईचारे को बिगाड़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम जम्मू-कश्मीर के हर निवासी और हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही विचारधारा से देखते हैं और सोचते हैं कि उनमें से हर एक आतंकवादी है, तो लोगों को सही रास्ते पर रखना मुश्किल हो जाता है। इस घटना के लिए ज़िम्मेदार लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें निर्दोष लोगों को इससे दूर रखना चाहिए।"

    उन्होंने यह भी कहा कि क्या हमने इससे पहले विश्वविद्यालयों के प्रोफ़ेसरों को नहीं देखा?... कौन कहता है कि पढ़े-लिखे लोग ऐसी चीजों में शामिल नहीं होते?, होते हैं। मैं इस बात से हैरान हूं कि उन्हें नौकरी से तो निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद किस तरह की जांच हुई?... मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया?... हम स्थिति को सामान्य बनाए रखने में केंद्र सरकार की मदद कर सकते हैं, और हम यही कर रहे हैं।