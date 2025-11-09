मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एलान, राज्य में सिर्फ इन्हें मिलेगी फ्री बिजली

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को दोहराया कि केवल स्मार्ट मीटर वालों को ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने सांसद इंजीनियर राशिद के बेटे अबरार राशिद द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 1987 के विधानसभा चुनावों में कथित धांधली के आरोपों का भी जवाब दिया और पार्टी से यह बताने को कहा कि उनके पिता को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने पिता की रिहाई के नाम पर वोट मांगे थे।

बडगाम के मीरगुंड में एक चुनावी रैली के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्मार्ट मीटर और मुफ्त बिजली के वादे के मुद्दे पर उनका रुख पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के बिना कोई कैसे जान पाएगा कि कितनी बिजली की खपत हुई? ऐसे में उपभोक्ताओं को पूरा बिजली बिल चुकाना होगा। इसलिए, स्मार्ट मीटर ज़रूरी हैं और उन्होंने दोहराया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने चाहिए।

स्मार्ट मीटर लगने के बाद, वह 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे।

जब आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने बौगाम में एक चुनावी रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 1987 के चुनावों में धांधली का आरोप लगाया, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अबरार रशीद उस समय की बात कर रहे थे जब शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उनके पिता, जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं, शायद एक छात्र थे।

उन्होंने कहा कि अबरार रशीद को इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है; उन्हें बस यह बताना चाहिए कि पिछले साल बारामूला में हुए चुनावों के दौरान उन्होंने लोगों से अपने पिता के लिए वोट देने को कहा था ताकि उन्हें रिहा किया जा सके। लोगों ने उन्हें वोट दिया, और इंजीनियर रशीद अभी भी जेल में हैं। क्यों?

अबरार रशीद को यह बताना चाहिए कि आज बारामूला-कुपवाड़ा के लोगों का संसद में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। उत्तरी कश्मीर का संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हमने चौधरी मोहम्मद रमज़ान को राज्यसभा भेजा है ताकि वह दिल्ली में उत्तरी कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर सकें।