Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एलान, राज्य में सिर्फ इन्हें मिलेगी फ्री बिजली

    By Naveen Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:53 AM (IST)

    मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली केवल स्मार्ट मीटर वालों को मिलेगी। उन्होंने 1987 के चुनावों में धांधली के आरोपों का जवाब देते हुए पूछा कि इंजीनियर राशिद की रिहाई क्यों नहीं हुई, जबकि उनके नाम पर वोट मांगे गए थे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के बिना बिजली खपत का पता नहीं चल सकता। उत्तरी कश्मीर के प्रतिनिधित्व के लिए चौधरी रमज़ान को राज्यसभा भेजा गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली केवल स्मार्ट मीटर वालों को मिलेगी।

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को दोहराया कि केवल स्मार्ट मीटर वालों को ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने सांसद इंजीनियर राशिद के बेटे अबरार राशिद द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 1987 के विधानसभा चुनावों में कथित धांधली के आरोपों का भी जवाब दिया और पार्टी से यह बताने को कहा कि उनके पिता को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि उन्होंने अपने पिता की रिहाई के नाम पर वोट मांगे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बडगाम के मीरगुंड में एक चुनावी रैली के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्मार्ट मीटर और मुफ्त बिजली के वादे के मुद्दे पर उनका रुख पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के बिना कोई कैसे जान पाएगा कि कितनी बिजली की खपत हुई? ऐसे में उपभोक्ताओं को पूरा बिजली बिल चुकाना होगा। इसलिए, स्मार्ट मीटर ज़रूरी हैं और उन्होंने दोहराया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने चाहिए।

    स्मार्ट मीटर लगने के बाद, वह 200 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाएंगे।
    जब आवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद ने बौगाम में एक चुनावी रैली के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 1987 के चुनावों में धांधली का आरोप लगाया, तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अबरार रशीद उस समय की बात कर रहे थे जब शायद उनका जन्म भी नहीं हुआ था। उनके पिता, जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं, शायद एक छात्र थे।

    उन्होंने कहा कि अबरार रशीद को इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है; उन्हें बस यह बताना चाहिए कि पिछले साल बारामूला में हुए चुनावों के दौरान उन्होंने लोगों से अपने पिता के लिए वोट देने को कहा था ताकि उन्हें रिहा किया जा सके। लोगों ने उन्हें वोट दिया, और इंजीनियर रशीद अभी भी जेल में हैं। क्यों?

    अबरार रशीद को यह बताना चाहिए कि आज बारामूला-कुपवाड़ा के लोगों का संसद में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। उत्तरी कश्मीर का संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हमने चौधरी मोहम्मद रमज़ान को राज्यसभा भेजा है ताकि वह दिल्ली में उत्तरी कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर सकें।

    इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार को फटकार लगाई गई और उनसे यह बताने की माँग की गई कि उनके पिता को रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर का संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हमने चौधरी रमज़ान को इस मुद्दे पर बोलने के लिए राज्यसभा भेजा था।