    लद्​दाख की नुब्रा घाटी में श्योक नदी पर बनेगा 560 मीटर लंबा पुल, दूरदराज इलाकों में विकास को मिलेगी नई गति

    By Vivek Singh Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:44 AM (IST)

    लद्दाख की नुब्रा घाटी में श्योक नदी पर 560 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। इस पुल के बनने से दूरदराज के इलाकों में विकास को नई गति मिलेगी। यह पुल क्षेत्र म ...और पढ़ें

    श्योक नदी पर पुल बनने से सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास भी होगा। फाइल फोटो।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की नुब्रा घाटी की श्योक नदी पर 93 करोड़ की लागत वाले एक महत्वपूर्ण पुल के निर्माण को मंज़ूरी दे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने क्षेत्र वासियों की एक पुरानी मांग पूरी कर रही है।

    केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत मंजूर यह पुल क्षेत्र के विकास के साथ सेना की रणनीतिक जरूरतों का पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्रालय ने लेह जिले में श्योक नदी पर 560 मीटर पुल बनाने को मंजूरी देने के साथ कारगिल जिले में सुरू नदी पर 8.52 करोड़ की लागत वाले पचास मीटर सिंगल लेन पुल व हरिपुर से बउ-द्रास सड़क पर 45 मीटर लंबे व 6.77 करोड़ रूपये की लागत वाले पुल के निमार्ण को भी मंजूरी दे दी।

    सेना की जरूरतें भी पूरी होंगी

    इन पुलों के बनने से लद्दाख के दूरदराज इलाकों में विकास को तेजी मिलने के साथ सेना की जरूरतें भी पूरी होंगी। इसी बीच श्योक नदी पर पुल बनने से नुब्रा के दूरदराज दिसकित, बुरमा व चरासा जैसे दूरस्थ इलाकों में सालभर निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। लंबे समय से लंबित इस मांग के पूरी होने से यात्रा समय में भी कमी आएगी। इन पुलों के बनने से क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

    लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्यालसन ने श्योक नदी पर बनने जा रहे पुल को नुब्रा के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने पुल को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है।

    ताशी ने कहा है कि उनके निरंतर सहयोग से लद्दाख में बुनियादी ढांचे का विकास संभव हुआ। उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। आज इसकी स्वीकृति देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

    यह पुल श्योक क्षेत्र के लिए एक जीवनरेखा सिद्ध होगा

    ताशी ग्यालसन ने लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्य सचिव डा पवन कोतवाल के लोक निमार्ण विभाग के आयुक्त-सचिव की भूमिका की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि श्योक नदी पर पुल बनाने का मुद्दा लेह स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सेंरिंग आंगचुक, तिगार के के पूर्व पार्षद रिगज़ेन लुंडुप व पनामिक के पूर्व पार्षद सेरिंग संगदुप भी लगातार उठाते रहे हैं। इस पुल को मंजूरी मिलने पर वे बधाई के पात्र हैं।

    इसी बीच बनने जा रहा पुल, श्योक क्षेत्र के लिए एक जीवनरेखा सिद्ध होगा। इससे सुरक्षित आवागमन, आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच के साथ लोगों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। ताशी ने कारगिल द्रास के लिए दो पुलों को मंजूरी मिलने क्षेत्र के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुरु नदी पर मोटर योग्य पुलों के निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है।