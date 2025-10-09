जम्मू-कश्मीर पुलिस की बड़ी कामयाबी, कुख्यात अपराधी यूका गुज्जर गिरफ्तार, 14 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज

दिनेश महाजन, जागरण, जम्मू। जम्मू-सांबा-कठुआ जिलों में वांछित शातिर अपराधी याकूब उर्फ यूका गुज्जर का कठुआ में पुलिस पर फायरिंग के बाद सड़क हादसे में घायल होकर गिरफ्तार होना पुलिस के बड़ी कामयाबी है। शातिर अपराधी याकूब उर्फ यूका गुज्जर निवासी सरोर अड्डा, तहसील बड़ी ब्राह्मणा (जिला सांबा) लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और उस पर जम्मू तथा सांबा जिलों में कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, यूका पर हत्या के प्रयास, मादक पदार्थों की तस्करी, दुष्कर्म, अपहरण, पुलिस कर्मियों पर हमला, अवैध हथियार रखने और उनका इस्तेमाल करने समेत कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। कुख्यात अपराधी लऊ गुज्जर का है भाई यूका गुज्जर कुख्यात अपराधी लऊ गुज्जर का भाई है, जो बड़ी ब्राह्मणा और बिश्नाह क्षेत्र में नशे का एक बड़ा नेटवर्क संचालित करता है। यूका भी लऊ गुज्जर के साथ मिलकर नशे की तस्करी, रंगदारी और अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त में शामिल रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों भाइयों ने वर्षों से सरोर अड्डे से अपराध का जाल बिछा रखा था और इलाके में आतंक का माहौल बना रखा था। यूका गुज्जर के खिलाफ अब तक 14 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें एनडीपीएस अधिनियम, आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराएं शामिल हैं।

जम्मू-सांबा बेल्ट में अपराध की कई वारदातों में रहा शामिल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यूका गुज्जर जम्मू-सांबा बेल्ट में अपराध की कई वारदातों में शामिल रहा है। वह अक्सर गिरफ्तारी से बचने के लिए स्थान बदलता रहता था। अब पुलिस उसकी आपराधिक गतिविधियों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी और संगठित अपराध में लिप्त ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे।

वर्ष 2018 में पहली बार बड़ी ब्राह्मणा में हुआ था गिरफ्तार पुलिस रिकार्ड के अनुसार यूका वर्ष 2018 में पहली बार पुलिस रिकार्ड में उस समय आया था जब उसे बड़ी ब्राह्मणा पुलिस मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जमानत पर छूटने के बाद यूका ने अपने भाई के साथ मिलकर कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। जम्मू पुलिस ने हाल ही में बिश्ननाह में उनका मकान जो नशा तस्करी से अर्जित धनराशि से बना था को तोड़ा था।