कश्मीर में एगोज कंपनी का एक भी अंडा नहीं, जम्मू-कश्मीर FDA की सख्ती; लोगों से की फेक न्यूज से सतर्क रहने की अपील

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की आयुक्त स्मिता सेठी ने लोगों से मिलावटी अंडों की खबरों को लेकर न घबराने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और अब तक कश्मीर में एगोज कंपनी के कोई अंडे नहीं मिले हैं। खराब अंडों को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें।

विभाग इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और लिए गए अंडे के सैंपलों की असली स्थिति लैब रिपोर्ट से पता चलेगी। रिपोर्ट के जल्द आने की उम्मीद है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

एहतियातन अंडों के सैंपल इकट्ठा करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है, जो अगले दो-तीन दिनों तक जारी रहेगी।

सेठी ने कहा कि विभाग मुर्गियों को दिए जाने वाले चारे की भी जांच करेगा जिसमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी शामिल है। उन्होंने साफ किया कि एंटीबायोटिक्स सीमित रूप से इस्तेमाल करने की इजाजत है और इसके निर्धारित से अधिक इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।