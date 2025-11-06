श्रीनगर में युवक को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम
श्रीनगर के परिमपोरा इलाके में दिल का दौरा पड़ने से उत्तर प्रदेश के दिलशाद नामक एक गैर-स्थानीय नागरिक की मौत हो गई। वह परिम्पोरा मंडी में काम करता था और किराए के कमरे में रहता था। छाती में दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। मध्य कश्मीर के श्रीनगर ज़िले के परिमपोरा इलाके में ह्रदयगति बंद हो जाने से एक गैर-स्थानीय निवासी की मौत हो गई। मृतक की पहचान दिलशाद पुत्र नानवा निवासी उ्तर प्रदेश के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मृत पारिंपोरा मंडी में काम करता था और उसी इलाके में एक किराए के कमरे में रहता था।
वीरवार तड़के उसने अपनी छाती में तेज र्दद की शिकायत की। उसके कहर्कमियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जहां पर मौजूद डाक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। डाक्टरों के अनुसार उसकी मौत ह्रदय गति बंद हो जाने के कारण हुई है।
इधर इस बीच पुलिस ने मामले का संज्ञान ले जांच शुरू कर दी है।
