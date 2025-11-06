श्रीनगर में युवक को पड़ा दिल का दौरा, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

श्रीनगर के परिमपोरा इलाके में दिल का दौरा पड़ने से उत्तर प्रदेश के दिलशाद नामक एक गैर-स्थानीय नागरिक की मौत हो गई। वह परिम्पोरा मंडी में काम करता था और किराए के कमरे में रहता था। छाती में दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

File Photo