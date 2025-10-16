रियासी हादसा: खाई में गिरा ओवरलोडेड ई-ऑटो, 8 छात्रों समेत 9 घायल

संवाद सहयोगी, रियासी। माहौर क्षेत्र के बुधन सिलधार सड़क पर बिस्सावली इलाके में वीरवार शाम को क्षमता से दुगनी सवारियों से भरा एक तीन पहिया ई-आटो रिक्शा अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें आठ विद्यार्थियों तथा चालक सहित कुल नौ लोग घायल हो गए।

सभी घायलों को माहौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ई-रिक्शा विद्यार्थियों को लेकर जा रहा था कि अचानक चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा जिस पर ई-रिक्शा सड़क से नीचे खाई में गिर गया और नीचे लुढ़कता हुआ एक पेड़ से टकरा कर अटक गया गया। इस हादसे में सभी सवार घायल हो गए।

घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग तथा पुलिस मौके पर पहुंच गई । उनके द्वारा राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माहौर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल चार विद्यार्थियों को जिला अस्पताल रियासी रेफर किया गया। अन्य घायलों का उपचार माहौर में चल रहा है।

कुछ ऑटो रिक्शा चालकों से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस ऑटो रिक्शा में तीन सवारियां और एक चालक सहित कुल चार लोग ही वैध है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इसमें क्षमता से कहीं अधिक सवारियां थीं जो दुर्घटना का कारण हो सकता है।