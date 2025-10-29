जम्मू में जुआ खेलते हुए नौ लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकदी बरामद

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र झज्जर कोटली क्षेत्र में पुलिस ने जुए के अड्डे में दबिश देकर वहां से नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, उनके कब्जे से 4,04,480 रुपये नकद और चार लग्जरी वाहन बरामद किए हैं। आरोपितों के विरुद्ध झज्जर कोटली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, सोमवार देर रात गश्त के दौरान झज्जर कोटली पुलिस दल को सूचना मिली कि कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में छापा मारा। वहां से पुलिस ने नौ लोगों को ताश और पासे के साथ जुआ खेलते गिरफ्तार किया। मौके से 1,07,180 की नगदी बरामद की गई।

वहीं, आरोपितों की तलाशी लेने पर उनके पास से अतिरिक्त 2,97,300 रुपये मिले, जिससे कुल बरामदगी 4,04,480 तक पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर खड़ी चार गाड़ियों को भी जब्त किया, जिनमें वाल्क्सवैगन पोलो (एचआर26बीजे- 4544), क्रेटा (जेके02डीजे-0025), महिंद्रा एक्सयूवी (जेके20 6566) और आडी ए4 (जेके02सीजे-0063) शामिल हैं।